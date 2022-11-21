4 способа быстро зарядить смартфон перед выключением света: миссия выполнима

Перед плановым выключением света украинцам рекомендуют подготовиться и зарядить все необходимые устройства. Речь идет прежде всего о мобильных телефонах, ведь потребность оставаться на связи для большинства людей является первоочередной. Но что делать, если электроснабжение вот-вот исчезнет, ​​а ваш гаджет все еще не успел зарядиться? К счастью, есть несколько проверенных способов ускорить этот процесс.

Выбрать правильный способ зарядки

Чтобы телефон быстрее заряжался, лучше воспользоваться обычной проводной зарядкой или так называемой быстрой зарядкой (Quick Charge). При этом важно помнить, что последние подходят далеко не ко всем телефонам. Поэтому сначала следует проверить, поддерживает ли ваш гаджет режим быстрой зарядки.

Важно также, какую именно проводную зарядку вы используете. Она должна быть либо того же бренда, что и телефон, либо по крайней мере подходить к нему по характеристикам. Ведь «неправильное» устройство будет хуже заряжать и может даже испортить батарею.

Если времени у вас совсем мало, зарядка смартфона от ноутбука, беспроводного зарядного устройства или USB-порта в машине сразу отпадают. Ведь пока они насытят ваш телефон достаточным количеством энергии, пройдут часы.

Включить режим полета или полностью выключить телефон

Использование мобильного телефона во время его зарядки значительно замедляет этот процесс. Кроме того, гаджет может перегреться и автоматически снизить скорость поглощения энергии из сети. Идеальным вариантом будет отключение телефона во время зарядки. Но если это невозможно, следует хотя бы перевести его в режим полета, чтобы деактивировать наиболее энергозатратные функции – Bluetooth и Wi-Fi.

Снять со смартфона чехол

Как мы уже выяснили, при перегреве устройство автоматически замедляет процесс зарядки. А если оно будет находиться в плотном резиновом или пластиковом чехле, вероятность перегрева станет значительно выше. Поэтому перед зарядкой чехол необходимо снять.

Заряжать устройство при комнатной температуре

Смартфоны «боятся» не только перегрева, но и чрезмерного охлаждения. Не стоит ставить устройство на зарядку в холодном коридоре или на подоконнике под горячими солнечными лучами. Идеальной для быстрой зарядки будет комнатная температура 18–22°C.