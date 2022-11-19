Красный Крест начал выплачивать украинцам по 25 тыс. грн: кто сможет получить

Часть украинцев сможет получить солидную сумму единовременной материальной помощи от Красного Креста. Речь идет о гражданах, проживающих на деоккупированных территориях Харьковской области, которые серьезно пострадали во время ведения в этом регионе военных действий. Им могут выплатить до 25 тысяч гривен за раз.

Начать выплаты по новой программе в международной организации решили с жителей Боровской территориальной громады, которая более полугода находилась под оккупацией рашистов. Но получить несколько десятков тысяч гривен смогут далеко не все местные жители. Претендовать на денежную помощь будут лишь следующие категории граждан:

лица, которые были ранены в результате ведения военных действий;

семьи погибших местных жителей (не военнослужащих);

лица, которые из-за военных действий остались без жилья.

Размер единовременной выплаты украинцам, принадлежащим к этим категориям, будет зависеть от нанесенного им ущерба. В частности:

украинцы, которым пришлось пережить ранение или потерю близкого человека, получат от 10 до 15 тыс. грн;

те, кого война оставила без дома, могут рассчитывать на максимальную сумму выплаты 25 тыс. грн.

В настоящее время представители Красного Креста активно сотрудничают с местными властями Харьковской области и разрабатывают механизм, по которому будут производиться выплаты. Как только этот механизм будет готов к внедрению, жителей Боровской поселковой территориальной общины оповестят об этом с помощью информационных ресурсов.

Кроме харьковчан помощь от Красного Креста могут получить и украинцы из других областей, которые недавно вернулись под контроль украинской власти. В частности, речь идет о жителях Херсонщины и Донетчины. Их ждут выплаты в сумме 1,2 тыс. грн. Критерии для получателей этих выплат будут уже не столь суровыми. Претендовать на них сможет каждый, кто зарегистрирован на деоккупированной территории и находился там во время оккупации российскими войсками.