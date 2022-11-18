В «Дия» появилась долгожданная услуга: получить ключевой документ теперь можно почти мгновенно

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали об очередном расширении перечня услуг, доступных в приложении «Дия». Теперь с его помощью можно оформить один из самых востребованных государственных документов, а именно – выписку о месте жительства. Чтобы сгенерировать этот документ, достаточно будет нажать несколько клавиш и подождать ответа от системы.

Следует отметить, что с июня электронная выписка о месте жительства была доступна на портале государственных услуг. Но в Минцифре решили сделать процесс изготовления документа еще более простым и доступным. Перед запуском в «Дия» услуга прошла этап бета-тестирования, в котором могли принять участие все желающие украинцы.

Выписка о месте жительства на сегодняшний день является одним из самых популярных документов. Ее требуют при открытии счета в банке, приеме на работу, оформлении ребенка в детский сад и даже во время регистрации брака. Поэтому услугой, с помощью которой можно мгновенно сгенерировать этот документ, украинцы будут пользоваться часто.

Как получить выписку о месте жительства в «Дия»

Чтобы сгенерировать выписку о месте жительства, нужно выполнить следующий алгоритм:

Обновить приложение «Дия». Выбрать в разделе «Услуги» пункт «Справки и выписки». Выбрать услугу «Выписка о месте жительства». Нажать кнопку «Заказать выписку». Несколько минут система будет обрабатывать заявку, а затем предложит загрузить сгенерированный документ. Выписку можно загрузить в виде PDF-файла в течение 24 часов с момента ее генерирования.

Следует отметить, что получить выписку о своем месте жительства в «Дия» пользователь может только если эта информация находится в электронном государственном реестре.

Напомним, что в «Дия» недавно вернули одну из самых популярных функций для водителей. Теперь украинские автовладельцы снова могут проверять наличие штрафов за нарушение правил ПДД и оплачивать их прямо в приложении.