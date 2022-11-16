Представлені найшвидші у світі жорсткі диски, які не поступаються SSD
Компанія Seagate випустила нові жорсткі диски, які можна порівняти за швидкістю з SSD-носіями.
Компанія Seagate представила нові моделі жорстких дисків у серії Exos Mach.2, включивши до неї швидкі версії накопичувачів зі збільшеною ємністю. Про це повідомляє Tom’s Hardware .
Зазначається, що новинки Exos 2X16 та 2X18 можуть зрівнятися за швидкістю з SSD-носіями. Жорсткі диски будуть доступні у версіях на 6 ТБ та 18 ТБ.
Seagate стверджує, що версії Exos 2X18/2X16 SATA мають максимальну стійку швидкість передачі 554 МБ/с, а моделі SAS – 545 МБ/с. Таким чином у компанії заявляють, що створили найшвидші жорсткі диски у світі.
Накопичувачі з подвійним приводом використовують магнітний запис і мають швидкість обертання 7,2 тис. оборотів за хвилину. Основною перевагою такого типу конструкції є більш висока продуктивність послідовного та випадкового читання інформації на HDD великих обсягів, зазначили журналісти Tom’s Hardware.
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