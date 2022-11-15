Выход на пенсию в 60-т станет роскошью: требования к стажу изменятся уже через месяц

С 1 января 2023 года в Украине в очередной раз увеличат требования к стажу. С этого момента выйти на пенсию в 60 можно будет только при наличии 30 лет страхового стажа. Те, кто не сможет выполнить это требование, будут вынуждены работать минимум до 63-х лет, а возможно и до 65-ти. При этом украинцы, только разменявшие седьмой десяток, до конца текущего года все еще могут оформить себе пенсию, имея официальный стаж 29 лет.

Увеличение требований к страховому стажу ежегодно на 1 календарный год в Украине началось еще с 2017-го. Именно тогда и были приняты поправки к Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Однако согласованные властями нововведения решили внедрять постепенно, чтобы украинцам было проще к ним адаптироваться.

Следовательно, количество необходимых лет стажа будет увеличиваться каждые 12 месяцев, пока он не достигнет 35 лет. А это произойдет только 1 января 2028 года. То есть, чтобы уйти на пенсию в 60-т, нужно будет иметь такой стаж:

в 2023-м – минимум 30 лет;

в 2024-м – 31 год;

в 2025-м – 32 года;

в 2026-м – 33 года;

в 2027-м – 34 года;

в 2028-м – 35 лет.

Если же стать пенсионером в 60 не удалось из-за недостаточного страхового стажа, следующий шанс выйти на заслуженный отдых у гражданина появится только через 3 года. Требования для 63-летних пенсионеров будут уже не такими суровыми, а именно:

в 2023-м – минимум 20 лет;

в 2024-м – 21 год;

в 2025-м –22 года;

в 2026-м – 23 года;

в 2027-м – 24 года;

в 2028-м – 25 лет.

Украинцам, которые в 63 года не будут иметь за плечами соответствующий стаж, останется только ждать до 65-ти. Здесь уже хватит и 15 отработанных официально лет. Хотя пенсия, на которую могут рассчитывать такие пенсионеры, будет ненамного выше минимальной.