Лунное затмение изменит все: у каких знаков зодиака с 9 ноября начнется новая жизнь

Лунное затмение 8 ноября перевернет жизнь трех знаков зодиака. После этого небесного явления, закрывающего двухнедельный коридор затмений, в их жизни начнутся кардинальные перемены. Речь идет о зодиакальных Тельцах, Близнецах и Раках. По словам астрологов, представителям этих знаков удастся оставить все проблемы в прошлом и начать новый, насыщенный событиями и позитивными эмоциями жизненный этап.

Телец

Для родившихся под этим созвездием лунное затмение 8 ноября станет символом завершения проблемного этапа. Вскоре Тельцы и не вспомнят, что испытывали какие-то трудности или страдали от нехватки денег. Карьера пойдет в гору, а доходы существенно возрастут. Хотя свободного времени у Тельцов станет гораздо меньше, они будут вполне довольны изменениями в своей жизни. Представители знака заживут в комфорте и достатке, ни в чем себе не отказывая.

Близнецы

Близнецы сотрут из памяти боль и разочарование, от которых страдала душа. Лунное затмение станет для них тем переломным моментом, после которого отсчет жизни начнется заново. Уроженцы знака примут решение с этого дня двигаться только вперед и не оглядываться на прошлое. Кое-кто из Близнецов даже решит сменить профессию, отрасль деятельности или переехать в другую страну. Конечно, без волнения не обойдется, но бояться перемен Близнецам точно не стоит. Удача будет на их стороне и поможет побороть все трудности на пути к новой жизни.

Рак

Раков сразу после лунного затмения ждет приятный сюрприз. Они неожиданно получат большую прибыль от дела, в которое уже давно перестали верить. Эти деньги представители знака потратят на покупку своей мечты, например, на новую машину или квартиру. Также Раки смогут отличиться на работе и заработают авторитет среди коллег. А потом получат повышение, благодаря чему их доход вырастет в несколько раз.