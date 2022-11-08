Новый год – новая жизнь: для каких знаков зодиака 2023-й станет переломным

В 2023 году представителей трех избранных знаков зодиака ждут кардинальные изменения. Они оставят все печали и проблемы позади и начнут новую жизнь. Такое будущее астрологи обещают Львам, Весам и Козерогам. Впереди и у них целый калейдоскоп радостных событий. В частности представители этих знаков совершат прорыв в карьере, увеличат свои доходы и влюбятся до безумия.

Лев

В следующем году смелые и отчаянные Львы наконец-то преодолеют все жизненные трудности, которые мешали им двигаться вперед. Они избавятся от токсичных людей в своем окружении и сконцентрируются на достижении избранной цели. Уроженцы знака получат долгожданное повышение, а некоторые любимцы судьбы даже займут руководящий пост. Доходы Львов значительно возрастут, благодаря чему они смогут порадовать себя дорогими покупками и даже переехать в более просторное жилье.

Весы

Для одиноких Весов судьба приготовила особый подарок. Они, наконец, встретят человека своей жизни. Это будет как гром среди ясного неба. Влюбленные не захотят расставатся ни на минуту, а до конца года даже начнут планировать брак. Также Весов в 2023 году ждет увлекательное путешествие со второй половинкой в ​​страну, в которой они всегда мечтали побывать. Представители знака получат море впечатлений и почувствуют себя по-настоящему счастливыми.

Козерог

Козерогов ждет успех сразу в двух сферах – личной и профессиональной. За блестяще проделанную работу они получат повышение зарплаты и заживут «на широкую ногу». Успехи в профессиональной сфере помогут представителям знака поверить в себя. Они начнут мыслить более масштабно и, возможно, даже решат открыть собственный бизнес. В личной жизни все тоже будет идти гладко. Козероги встретят человека, который навсегда изменит их жизнь. Уроженцы знака ощутят себя любимыми и нужными. А в конце года некоторых Козерогов ждет пышная свадьба.