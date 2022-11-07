Блокируют счета без объяснения причин: украинец пожаловался на произвол ПриватБанка

ПриватБанк может прекратить обслуживание клиента в любой момент и расторгнуть с ним договор. При этом владельцу счета даже не объясняют, почему у него отобрали право пользоваться собственными деньгами. Об этом рассказал один из клиентов государственного банка на профильном форуме Минфин.

Мужчина отметил, что никаких долгов перед Приватом у него нет, да и кредитов тоже. Так что внезапная блокировка банком всех действующих карточек его просто шокировала. Когда украинец попытался выяснить, в чем причина блокировки, ему посоветовали обратиться в отделение Привата с документами.

Появиться в банк лично гражданин не может, поскольку уже более полугода защищает Украину на фронте. В банке же пока так и не предприняли ни одной попытки пообщаться с пострадавшим клиентом и решить проблему.

Представители финучреждения в комментарии на сайте Минфин заявили, что действуют в соответствии с требованиями закона и нормативно-правовых актов Национального банка Украины. Согласно им, ПриватБанк обязан осуществлять финансовый мониторинг и блокировать все подозрительные операции клиентов. При этом в финучреждении утверждают, что перед расторжением договора с клиентом дают ему возможность снять все деньги со всех своих счетов.

Тем временем пострадавший клиент говорить, что никаких нелегальных операций не проводил. Только разместил в банке один долларовый депозит. А снять свои деньги со счетов не может из-за их блокировки.

Напомним, что клиенты также жаловались на сбои в работе банкоматов Привата. На сайте Минфин неоднократно появлялись сообщения от украинцев, которым при снятии денег банкомат не выдавал наличку. При этом со счета средства списывались. В государственном банке подтвердили, что такие ошибки порой случаются, и посоветовали клиентам сразу же звонить по телефону горячей линии.