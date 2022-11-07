Топ-10 ноутбуков, работающих без зарядки более 11 часов: модели и цены

Проблемы с электроснабжением в Украине сделали автономность гаджетов едва ли не самым важным критерием для отечественных покупателей. Теперь выбирая себе ноутбук украинцы предпочитают модели, которые дольше всего держат заряд и не подведут, даже если внезапно исчезнет свет.

Аналитики популярного украинского портала о гаджетах ITC.ua создали подборку ноутбуков, которые могут работать автономно более 11 часов. Каждая вторая модель из этой подборки выпущена компанией Apple.

Первое место в рейтинге самых выносливых ноутбуков занял Apple Macbook Pro M2 13”, выпущенный в 2022 году. Этот ноутбук может держать заряд 18 часов. То есть, если владелец пользуется компьютером ежедневно в течение часа, он будет работать две недели без необходимости подключения к сети. Купить Macbook Pro M2 в 13-дюймовой версии в Украине можно ориентировочно за 50 тыс. грн.

На втором месте оказался Apple Macbook Pro M1 16”. Это прошлогодняя модель, которая по параметру автономности чуть не дотягивает до своего последователя – 15,5 часов. При этом заявленный компанией Apple показатель автономной работы при низкой загрузке процессора – 21 час. Стоит Apple Macbook Pro M1 около 93 тыс. грн.

На третью строчку топа попал Asus Zenbook 13” OLED с показателем автономной работы до 15 часов. Хотя продержаться без подзарядки более полусуток этот ноутбук сможет только при экономном использовании. Если же пользоваться сразу несколькими «тяжелыми» программами, например графическими или видеоредакторами, Zenbook 13 OLED продержится без доступа к сети не более 10 часов. Стоимость такого гаджета в Украине составляет 37 тыс. грн.

Остальные автономные ноутбуки расположились в рейтинге следующим образом:

Apple Macbook Air M1 13” 2020 года – 43 тыс. грн;

Apple Macbook Pro M1 14” 2021 года – 73 тыс. грн;

Apple Macbook Air M2 13” 2022 года – 50 тыс. грн;

Lenovo IP Duet 5 Chromebook – 26 тыс. грн;

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 – 70 тыс. грн;

HP Chromebook x2 11” – 29 тыс. грн;

Samsung Galaxy Book Go 14” – 13 тыс. грн.