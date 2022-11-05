Як пережити місячне затемнення 8 листопада

8 листопада відбудеться повне місячне затемнення. Воно збігається з повним місяцем. Свого піка затемнення супутника землі сягне о 13:00, тому побачити його українці не зможуть. Астрологи говорять, що такі явища серйозно впливають на долю усіх знаків Зодіакального кола.

Затемнення може принести людині як доленосні події, так і безцінні уроки. Чого краще не робити у цей день, щоб уникнути неприємностей, знають астрологи. Вони й дали кілька корисних порад.

День, коли відбувається місячне затемнення — це конфліктний період. До того ж зараз активна фаза ретроградного Марсу (стихія вогню, війни). Вплив Червоної планети буде лише загострювати усі конфліктні ситуації.

Порада перша

Краще уникати конфліктів. Навіть, коли ви знаєте, що праві на 100%. Перенесіть боротьбу за справедливість на інший день. Правда все одно буде на вашому боці. Місячне затемнення може лише загострити сварки та суперечки.

Порада друга

Краще відкласти поїздки, заплановані на день місячного затемнення. У дорозі може зникнути безліч форс-мажорів, які будуть вас випробовувати на стійкість. Проте можна зайнятись плануванням.

Порада третя

Не можна нехтувати порадами, які почуєте у день затемнення. Саме вони відіграють важливу роль у прийнятті будь-яких рішень, що стосуються роботи, стосунків, безпеки, фінансів.

Порада четверта

Присвятіть день собі: відпочивайте, медитуйте, почніть читати нову книжку, проведіть день із родиною та друзями. Під час місячного затемнення краще не відвідувати розважальні заклади. Вдома буде найбезпечніше.

Також астрологи радять уникати негативу. Що це значить? По-перше, менше читайте новини, не дивіться фільми жахів. Будь-який негатив може стати причиною стресу, наслідки якого довго будуть заважати жити спокійно. По-друге, сформуйте навколо себе коло однодумців та припиніть будь-які контакти із людьми, які вам неприємні.