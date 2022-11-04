Китайська армія оголосила про підготовку до можливої війни

КНР продовжує підготовку на випадок війни та виступає проти незалежності Тайваню. Про це заявив офіційний представник міністерства оборони Китаю Тань Кефей.

«Тайвань є китайським Тайванем, і тайванське питання — це внутрішня справа КНР, яка не терпить жодного зовнішнього втручання», — наголосив представник китайського військового відомства, коментуючи нещодавню доповідь США . Крім того, підкреслив Тань, Пекін все ще виступає проти будь-яких форм «сепаратистської діяльності щодо досягнення незалежності Тайваню та втручання зовнішніх сил».

Раніше представник китайського посольства в США Цзін Цюань говорив , що Китай хоче об’єднатися з Тайванем якнайшвидше, але конкретних термінів на даний момент не встановлено. Дипломат зазначив, що деякі припускають возз’єднання КНР з Тайванем через п’ять, десять років, до 2035 або до 2049 року.

У свою чергу офіційний представник Канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР Ма Сяогуан зазначав , що китайська влада не може відмовити собі в можливості застосувати військову силу щодо Тайваню в тому випадку, якщо цього вимагатиме ситуація.