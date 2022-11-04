Удачные и неудачные дни ноября по лунному календарю: астрологи назвали идеальные даты для каждого дела

Издавна люди планировали свои дела и выбирали даты для знаменательных событий, руководствуясь лунным календарем. С годами это правило ничуть не утратило актуальности, ведь луна имеет очень сильное влияние на энергетику человека. Астрологи составили специальный лунный календарь и подробно разъяснили, какие дни будут удачными, а на какие лучше вообще ничего не планировать.

Удачные и неудачные дни ноября

Согласно лунному календарю, даты делятся на энергетически удачные и неудачные, а также на подходящие и не подходящие для начала новых дел.

Энергетически удачными в ноябре будут следующие дни:

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29 и 30 ноября.

Энергетически неудачными станут:

5, 6, 12, 13, 14, 20, 26 и 27 ноября.

Идеальными для начала новых дел станут следующие дни:

24, 29 и 30 ноября.

Неудачными днями для начала новых дел будут:

6 и 20 ноября.

Удачные дни для каждого дела

Астрологи также назвали даты, которые следует выбрать для проведения медицинских процедур, посещения парикмахерской, шопинга и т.д. Календарь удачных дней для каждого дела выглядит так:

совершение дорогих покупок (машина, квартира)– 2, 5, 7, 8, 22, 28 и 29 ноября;

(машина, квартира)– 2, 5, 7, 8, 22, 28 и 29 ноября; проведение хирургических операций – 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 27 и 29 ноября;

– 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 27 и 29 ноября; лечение зубов – 1, 2, 3, 7, 10, 11 и с 21 по 30 ноября;

– 1, 2, 3, 7, 10, 11 и с 21 по 30 ноября; удаление зубов – 2, 3, 22, 23, 24, 29 и 30 ноября;

высадка цветов – 2, с 6 до 9, с 13 до 14, 17,18 и 23 ноября;

– 2, с 6 до 9, с 13 до 14, 17,18 и 23 ноября; поездка на отдых – 1, 3, 7, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 25 и 30;

– 1, 3, 7, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 25 и 30; свадьба – 6, 7, 25, 28, 29 и 30;

– 6, 7, 25, 28, 29 и 30; зачатие ребенка – 1, 2, 4, с 6 до 18, с 20 до 22 и с 24 до 30;

– 1, 2, 4, с 6 до 18, с 20 до 22 и с 24 до 30; смена прически – 7, 8, 14, 15, 18, 21, и с 23 по 28 ноября;

– 7, 8, 14, 15, 18, 21, и с 23 по 28 ноября; маникюр и педикюр – 7, 9, с 17 до 19, 26 и 27;

– 7, 9, с 17 до 19, 26 и 27; массаж для похудения – с 1 по 7 и с 25 по 30 ноября;

– с 1 по 7 и с 25 по 30 ноября; антицеллюлитные процедуры – с 1 до 6 и с 25 до 30;

– с 1 до 6 и с 25 до 30; удаление бородавок и пигментных пятен – с 10 до 23 ноября;

– с 10 до 23 ноября; эпиляция – с 9 до 13, с 20 до 23 ноября.

Астрологи утверждают, если планировать каждое дело на подходящую для него дату, его результат будет исключительно удачным. В противном случае последствия выполняемой процедуры могут быть роковыми.