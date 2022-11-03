Трем знакам зодиака в ноябре не повезет: их ждет финансовый крах

Ноябрь 2022 года принесет трем зодиакальным знакам огромные финансовые проблемы. Причиной нехватки денег станут неприятности на работе, а также ряд бытовых проблем, которые не удастся уладить без значительных трат.

По словам астрологов, финансовый крах в ноябре грозит Ракам, Львам и Рыбам. Пик невезения у них придется на полнолуние 8 ноября. В этот день представители всех вышеперечисленных знаков рискуют совершить роковую ошибку, которая дорого им обойдется.

Рак

Родившиеся под этим созвездием в ноябре столкнутся с серьезными трудностями на работе. Они «провалят» важное задание и попадут в немилость к руководству. Вся эта история закончится ничем иным, как снижением зарплаты. Поэтому Ракам придется научиться экономить и ограничивать себя чуть ли не во всем. Однако если представители знака сделают из своей ошибки правильные выводы, уже зимой все наладится. Репутацию на работе удастся восстановить, а зарабатывать Раки будут еще больше, чем раньше.

Лев

Львов в ноябре ждет событие, которое разрушит все их планы и заставит попрощаться с кругленькой суммой денег. Чтобы выпутаться из ситуации, в которую попали, Львы могут даже взять деньги взаймы. Проблемы будут преследовать Львов и на работе. Ретроградный Марс в Близнецах сделает их растерянными. В результате представители знака зделают ошибку в важных документах и ​​будут вынуждены заплатить большой штраф.

Рыбы

Из-за своей мечтательности и задумчивости Рыбы лишатся значительной суммы денег. Вполне возможно, что в этом деле будут замешаны мошенники, которые обведут наивных Рыб вокруг пальца. Но хуже всего, что представители знака откажутся признать свою невнимательность и во всем будут винить других. Рыбы не сделают верных выводов из этой ситуации, а потому могут впоследствии снова стать жертвами злоумышленников. Причем в следующий раз они потеряют еще больше денег и могут оказаться совсем «на мели».