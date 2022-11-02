Шмыгаль посоветовал украинцам подготовиться к тяжелой зиме: что следует сделать уже сегодня
В свою очередь власти также запасаются оборудованием и ресурсами для комфортного прохождения отопительного сезона.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предупредил граждан, что наступающая зима будет тяжелой. Он призвал украинцев начинать готовиться к холодам и запасаться всем необходимым уже сегодня. А государственные службы и ведомства сделают все от них зависящее, чтобы отопительный сезон 2022/2023 прошел без осложнений.
В частности, чиновник сообщил, что именно сейчас правительство ведет переговоры с партнерами об увеличении поставок дополнительного оборудования. Речь идет о:
- оборудовании для ремонта объектов инфраструктуры;
- портативных устройствах для электропитания и обогрева.
По словам Шмыгаля, до наступления зимы государство будет «во всеоружии» и готово к любым экстренным ситуациям с тепло- или энергосетями. Власти позаботятся о потребителях и не оставят их зимой без света или тепла. Однако украинцы должны и со своей стороны приложить определенные усилия. А именно запастись всем необходимым для сохранения собственного комфорта в холодное время года.
Также премьер рассказал, что в подготовке к отопительному сезону и восстановлении поврежденной инфраструктуры Украине вызвались помочь уже 12 государств. Правда, некоторые из них поддерживали нас и раньше.
В частности, энергооператоры некоторых европейских стран 8 месяцев подряд поставляли компании «Укрэнерго» самое необходимое оборудование. Поэтому сейчас в Украине есть все необходимое, чтобы восстановить поврежденную российскими ракетами и дронами инфраструктуру.
Что касается ситуации с теплоснабжением, то сейчас в большинстве регионов Украины технически уже готовы к началу отопительного сезона. Однако в «Киевтеплоэнерго» все же напомнили украинцам, что для сохранения тепла в домах стоит позаботиться о теплоизоляции. По меньшей мере, нужно:
- утеплить окна и двери;
- теплоизолировать балкон;
- убрать шторы и отодвинуть мебель от батарей;
- устранить теплопотери в подвале дома и на чердаке.
Также в «Киевтеплоэнерго» напомнили об экономном использовании электроэнергии. В этом украинцам помогут:
- энергоэффективные домашние устройства;
- «умные» розетки и терморегуляторы;
- программирование техники на работу ночью;
- отказ от использования электроустройств, без которых можно обойтись.
«Эти простые советы помогут украинцам комфортнее провести наступающую зиму», – резюмировали в «Киевтеплоэнерго».
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