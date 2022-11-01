Ілон Маск наказав змінити головну сторінку Twitter

Менш ніж через добу після того, як Ілон Маск закрив операцію з придбання Twitter і став новим керівником компанії, він вимагав від розробників змінити оформлення головної сторінки соцмережі. Про це повідомляє видання The Verge.

Якщо раніше на головній сторінці відображалася лише форма для введення логіну та паролю, а також кнопка «Зареєструватися», то тепер на ній можна знайти новини дня та популярні пости блогерів.

Зазначається, що Маск віддав саме розпорядження, а не виступив із пропозицією, яку, за словами The Verge, за старого складу керівників обговорювалася б тижнями.

«Це безперечно один із способів дати зрозуміти всім, що ви тепер бос», – цитує The Verge реакцію анонімного співробітника компанії Twitter.

За даними видання, співробітники, які виконували це та інші термінові доручення Маска, були змушені працювати минулого тижня до пізньої ночі та навіть у вихідні.