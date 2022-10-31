Роковой год: каким знакам зодиака в 2023-м грозят неудачи

Следующий 2023 год принесет представителям трех зодиакальных знаков немало неприятностей. Особенно сложным для них будет период с января по март, когда ретроградный Марс будет находиться в знаке Близнецов.

Самые серьезные проблемы в начале года астрологи предрекают Овенам, Тельцам и Весам. С марта их жизнь начнет понемногу налаживаться, однако беда будет следовать за ними по пятам. Поэтому до конца 2023 года представителям этих трех знаков нужно быть настороже.

Овен

Недоброжелателей вокруг Овнов гораздо больше, чем они думают. В этом уроженцы знака очень скоро убедятся, получив удав в спину от человека, которому безгранично доверяли. После такого предательства Овны замкнутся в себе и совсем перестанут верить людям.

Еще одной проблемой, которая испортит Овнам начало года, станет безденежье. Им внезапно снизят зарплату именно тогда, когда деньги будут крайне необходимы. Поэтому Овны могут влезть в долги, которые будут отдавать по меньшей мере до конца года.

Телец

У Тельцов следующий год начнётся с неприятностей на работе. До марта у них все будет валиться с рук. Из-за постоянных провалов карьера представителей знака окажется под серьезной угрозой, а некоторых из них даже уволят.

К профессиональному провалу прибавится еще и несколько бытовых проблем. Они будут портить Тельцам настроение, а некоторых особо чувствительных представителей знака могут загнать в депрессию. Но хуже всего в этой ситуации то, что выпутываться из проблем Тельцам придется самостоятельно. Ведь в критический момент им не захотят помочь даже самые близкие друзья.

Весы

Весов в 2023 году ожидает именно то, чего они больше всего боятся. Уроженцам знака изменит любимый человек. Весы долго не смогут оправиться от постигшей их беды. В течение определенного времени они совсем не будут чувствовать в себе сил жить дальше.

Именно в этот и без того сложный для Весов момент у них начнутся проблемы с коллегами. Уроженцы знака станут жертвами клеветы. Чтобы выбраться из этой истории без потерь, им придется собрать последние силы и отстоять свою правоту.