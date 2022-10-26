Украинцев, работающих неофициально, могут привлекать к общественным работам

В Украине безработных, и людей, которые работают неофициально, могут привлекать в ряды так называемой «армии восстановления». Граждане будут выполнять общественные работы за минимальную зарплату 6700 грн в месяц. Об этом рассказали в Министерстве экономики Украины.

По информации от представителей ведомства, организовывать безработных на определенные виды работ будет местное военное командование и Областная военная администрация. Сейчас известно, что украинцев могут привлекать к следующим видам работ:

устройство блокпостов и их укрепление;

обустройство окопов;

вырубка деревьев;

укрепление дамб;

заготовка дров для нужд военных и населения;

разбор завалов и проведение восстановительных работ в домах, пострадавших от боевых действий;

ремонтные и восстановительные работы в помещениях учреждений социальной сферы;

разгрузка товаров гуманитарной помощи;

расчистка автодорог от завалов;

обустройство укрытий в жилых домах, школах и т.п.;

оказание помощи переселенцам, пожилым людям и инвалидам.

Привлекать к этим работам будут трудоспособных граждан без серьёзных медицинских противопоказаний. Прежде всего трудоустроят лиц, зарегистрированных в службе занятости, и переселенцев, потерявших работу. С каждым таким работником будет заключен трудовой договор на определенный срок согласно требованиям КЗоТ.

Как отметили в Минэкономики, исполнители общественных работ за свой труд будут получать «минималку» в размере 6700 грн. По сравнению с пособием по безработице это вполне приличное вознаграждение.

Следует отметить, что первыми привлекать безработных в «армию восстановления» начали военные администрации Черниговской и Сумской областей. По состоянию на сегодня в Черниговской области общественно-полезными работами уже занимаются 78 человек, а на Сумщине – ориентировочно 400 человек.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что привлечение безработных украинцев к общественным работам является прекрасным способом справиться сразу с двумя проблемами. С начала войны число безработных в Украине выросло до 30%. Привлекая их к общественным работам местные органы власти не только ускоряют восстановление страны, но и дают возможность заработать оставшимся без средств к существованию людям.