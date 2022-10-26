Украинцев, работающих неофициально, могут привлекать к общественным работам
В Минэкономики нашли способ обеспечить потерявших работу граждан и заодно ускорить восстановление страны.
В Украине безработных, и людей, которые работают неофициально, могут привлекать в ряды так называемой «армии восстановления». Граждане будут выполнять общественные работы за минимальную зарплату 6700 грн в месяц. Об этом рассказали в Министерстве экономики Украины.
По информации от представителей ведомства, организовывать безработных на определенные виды работ будет местное военное командование и Областная военная администрация. Сейчас известно, что украинцев могут привлекать к следующим видам работ:
- устройство блокпостов и их укрепление;
- обустройство окопов;
- вырубка деревьев;
- укрепление дамб;
- заготовка дров для нужд военных и населения;
- разбор завалов и проведение восстановительных работ в домах, пострадавших от боевых действий;
- ремонтные и восстановительные работы в помещениях учреждений социальной сферы;
- разгрузка товаров гуманитарной помощи;
- расчистка автодорог от завалов;
- обустройство укрытий в жилых домах, школах и т.п.;
- оказание помощи переселенцам, пожилым людям и инвалидам.
Привлекать к этим работам будут трудоспособных граждан без серьёзных медицинских противопоказаний. Прежде всего трудоустроят лиц, зарегистрированных в службе занятости, и переселенцев, потерявших работу. С каждым таким работником будет заключен трудовой договор на определенный срок согласно требованиям КЗоТ.
Как отметили в Минэкономики, исполнители общественных работ за свой труд будут получать «минималку» в размере 6700 грн. По сравнению с пособием по безработице это вполне приличное вознаграждение.
Следует отметить, что первыми привлекать безработных в «армию восстановления» начали военные администрации Черниговской и Сумской областей. По состоянию на сегодня в Черниговской области общественно-полезными работами уже занимаются 78 человек, а на Сумщине – ориентировочно 400 человек.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что привлечение безработных украинцев к общественным работам является прекрасным способом справиться сразу с двумя проблемами. С начала войны число безработных в Украине выросло до 30%. Привлекая их к общественным работам местные органы власти не только ускоряют восстановление страны, но и дают возможность заработать оставшимся без средств к существованию людям.
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