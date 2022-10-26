Магический коридор затмений открылся: что можно и что не стоит делать до 8 ноября

Солнечное затмение, которое украинцы могли наблюдать во вторник 25 октября, открыло коридор затмений. Он продлиться ровно две недели и закончится лунным затмением 8 ноября. В это время представители всех зодиакальных знаков будут испытывать некоторые сложности, а потому, пока коридор затмений не закроется, следует соблюдать определенные правила поведения. Что можно, а чего не советуют делать в это время?

Текущий коридор затмений, по словам астрологов, больше всего повлияет на жизнь Скорпионов, Тельцов, Львов и Водолеев. Он принесет им много изменений и новых идей на будущее, выведет на следующий жизненный уровень. При этом астрологи советуют представителям всех знаков зодиакального круга помнить об особенностях этого периода и не выходить за пределы дозволенного. Иначе можно попасть в передрягу, из которой потом еще долго не удастся выбратся.

Что разрешено делать во время коридора затмений

В это время лучше всего заняться планированием. Все задуманное между двумя мощными затмениями обязательно удастся реализовать не позднее мая 2023 года. Поэтому можно смело думать о приобретении жилья, поездке на отдых или других приятных событиях, и магия коридора затмений обязательно поможет воплотить их в жизнь.

Помимо этого астрологи советуют не конфликтовать с окружающими, максимально сдерживая проявления эмоций. Больше позитива и меньше «резких движений», и из коридора затемнений удастся выйти целым и невредимым.

Что запрещено делать во время коридора затмений

Определенно не стоит в этот период решать какие-либо важные вопросы, особенно связанные с документами или деньгами. Свадьба во время коридора затмений также не самая лучшая идея.

Идеальная позиция – воздерживаться от окончательных решений и даже суждений, отложив их на время после финального затмения коридора. Иначе можно совершить ошибку, последствия которой будет крайне сложно исправить.