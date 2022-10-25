Популярные в Украине автомобили которые чаще всего ламаются: антирейтинг от экспертов

Выбирая автомобиль покупатели обычно предпочитают наиболее надежные модели, которые редко выходят из строя и не доставляют владельцу лишних хлопот. Авторитетные автомобильные эксперты создали антирейтинг популярных в Украине автомобилей, которые, к сожалению, довольно часто разочаровывают своих владельцев. При этом они пользовались одним из наиболее объективных показателей надежности – количеством поломок на 1000 автомобилей за 1 год.

Kia Ceed

Этот автомобиль часто встречается на украинских дорогах. Он недорог и прост в обслуживании, благодаря чему и попал в список любимцев отечественных автомобилистов. Однако эксперты утверждают – через 8-10 лет вы пожалеете о своем выборе. Когда Kia Ceed “перевалит” за первый десяток, начнутся проблемы с топливным насосом, стартером, свечами, катализатором и аккумулятором.

Kia Sportage

Бюджетный кроссовер годами бил рекорды продаж в Украине. Но к сожалению он тоже далек от эталона надежности. Из 1000 автомобилей в год «болеет» 38-39 штук. Больше всего владельцев беспокоят проблемы со стартером, топливным насосом и катализатором. Именно по этим причинам Kia Sportage чаще всего попадают в автосервис.

Smart Forfour

В «Смартах» из строя выходят обычно ГРМ, АКПП, генератор и система зажигания. Из 1000 автомобилей в год в сервис попадает по меньшей мере 32 экземпляра. Так что головной боли со Smart Forfour у владельца будет гораздо больше, чем с топовыми «корейцами».

Volkswagen Sharan

Даже казалось бы вполне надежный Volkswagen Sharan немецкого производства тоже иногда страдает от неисправностей. Чаще всего в ремонте нуждаются автомобили 2011-2017 годов выпуска. У самых старых моделей индекс поломок доходит чуть ли не до 40 пунктов. Слабые места этой машины – стартер и система вентиляции картерных газов.

Ford S-Max

Эту машину уже сняли с производства, однако на вторичном рынке ее все еще можно встретить. Индекс поломок у моделей старше 10 лет составляет в среднем 57 пунктов. В более новых авто он немного ниже – 31 пункт. Чаще всего владельцев беспокоят неисправности с фильтром, генератором и топливным насосом.