Чоловіки з Марсу, жінки з Венери або як відрізняються доходи між українцями

Під час дослідження одного із порталів виявилось, що жінки витрачають на ЗСУ значно більше власних грошей ніж чоловіки. Результати опитування вийшли дуже цікавими. Під час нього респонденти відповідали на різні запитання, що стосуються їхніх витрат. Потім відповіді жінок та чоловіків розділили, а результати представили широкому загалу.

З опитування стало відомо не лише про те, що жінки донатять на Збройні Сили частіше, 30% опитуваних українок розповіли, що переказують кошти на благодійність і лише 24,1 % чоловіків готові пожертвувати свої кровні на добру справу.

В основному панянки витрачають гроші на:

благодійність;

освіту;

одяг;

медичні послуги.

На перших місцях у витратах чоловіків виявились виплати кредитів, обслуговування власного авто, а також розваги та діти. Наприклад, на розваги витрачають гроші 13,5% сильної статі та майже 8,6% панянок бачать сенс у таких витратах.

Також відомо, що жіноча частина населення частіше стикається із нестачею фінансів. Жити від зарплати до зарплати не вміють 38% жінок. Чоловіча стать розпоряджається фінансами краще, лише 32% чоловіків мають подібні проблеми. Заробітної платні вистачає на місяць життя лише 14-ти відсоткам жінок та 17% чоловіків.

Після 24 лютого фінансове становище погіршилось у представників обох статей. Про це сказали 44% опитуваних. Серед чоловіків лишились роботи , а серед жінок 24%.

Лишилися й ті громадяни, що в цих надскладних умовах вміють економити та відкладати частину грошей. Жінки із цим справляються краще, 30% опитуваних мають заначку. Чоловіки поступаються у цьому питанні на 4%.

Опитування проводили у серпні-вересні, і в ньому взяли участь 2600 українців. Всі вони працюють на різних посадах у різних компаніях.