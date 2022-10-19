У трьох знаків зодіаку попереду фатальний тиждень: їм точно не позаздриш

Поточний тиждень для деяких знаків зодіаку перетвориться у суцільну смугу перешкод. До 23 жовтня їм катастрофічно не щаститиме, з’являться проблеми на роботі, а грошей ледь вистачатиме на найнеобхідніше. До всього цього кошмару додасться ще й конфлікт з близькими, який може початися з дрібниці і розгорітися до величезного полум’я.

Фатальний тиждень астрологи напророчили Ракам, Овенам та Скорпіонам. Їм доведеться відмовитися від своїм планів та до мінімуму скоротити витрати, щоб дожити до кінця тижня без боргів.

Рак

Представники знаку раптом серйозно засумніваються у тому, чи правильний шлях вони вибрали у своєму житті. Роздуми на цю тему можуть занурити Раків у глибоку депресію, яка спричинить цілу низку проблем. Поганий настрій уродженців знаку перш за все вплине на їх роботу. Раки припустяться серйозної помилки та поставлять під загрозу свою посаду. Зарплатня також різко зменшиться. Сімейний бюджет тріщатиме по швах, що спричинить серйозний конфлікт з другою половинкою.

Овен

На шляху Овенів цього тижня стануть непередбачувані події, які зіпсують їм всі плани. Найправильнішим в цій ситуації буде зупинитися, озирнутися назад та спробувати зрозуміти свою помилку. Але така поведінка зовсім не в характері гарячих Овенів. Вони похапцем спробують врятувати свое положення і можуть необдумано ризикнути усіма статками. В результаті втратять не тільки гроші, а й повагу оточуючих.

Скорпіон

Уродженці знаку цього тижня серйозно посваряться з коханою людиною. Справа може дійти навіть до розриву. Почнеться все здавалось би з дрібниці. В якийсь момент Скорпіони не зможуть стримати свої емоції і «вибухнуть». А вибачитися через свій непокірний характер представникам знаку буде вкрай складно. Однак їм доведеться все ж зробити над собою зусилля і прийти до другої половинки з повинною. Інакше стосункам кінець.