Мощная атака столицы дронами-камикадзе: есть пострадавшие и погибшие

Утро понедельника 17 октября в Киеве началось с серии взрывов. Столицу россияне атаковали иранскими дронами-камикадзе «Шахед», которые стали причиной нескольких пожаров в Шевченковском районе. В результате под завалами оказались почти два десятка человек, а одна женщина погибла.

Все началось примерно в 6:15, когда в Киеве и нескольких центральных областях раздался сигнал воздушной тревоги. А уже в 06:35 жители Шевченковского района услышали первый взрыв, за которым сразу же последовали еще несколько. Летели смертоносные дроны с юга. Часть из них удалось обезвредить еще на подлете, но от 3 до 5 «Шахедов» попали в воздушное пространство столицы.

В результате взрывов в центре Киева вспыхнул нежилой дом. На место прилета сразу отправились медики и работники ГСЧС. Впоследствии мэр столицы Кличко сообщил, что повреждения получили еще несколько жилых многоэтажек вблизи места попадания.

Но, как оказалось, это было только начало. Вражеские дроны продолжали двигаться в сторону столицы. И хотя ПВО сработало очень эффективно, несколько БПЛА прорвали оборону. Около 8:00 киевляне услышали еще два взрыва. Всего за время воздушной тревоги в Киеве было зафиксировано пять попаданий.

Один из прилетов нанес серьезные повреждения жилому дому в Шевченковском районе. Благодаря слаженной работе правоохранителей, ГСЧС и медиков из-под завалов удалось спасти 18 человек. Трое из них были госпитализированы, а одна из жительниц дома к сожалению погибла.

Атака дронами-камикадзе продолжалась в Киеве почти три часа, до 9:30. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, за это время россияне запустили в сторону столицы 28 «Шахедов», пять из которых попали в цель, став причиной ряда взрывов и пожаров. Однако благодаря мужеству украинских военных и слаженной работе системы противовоздушной обороны большинство смертоносных машин удалось вовремя ликвидировать.