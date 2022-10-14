В Україні запроваджують новий вид фінансової допомоги: хто зможе отримати 2 тис. грн

З 20 жовтня деяким українцям почнуть виплачувати новий вид матеріальної допомоги. Йдеться про мешканців звільнених територій, які певний час перебували під окупацією російських військ. Кожен з них зможе отримати виплату у сумі 2,2 тисячі гривень.

В останні місяці Збройні сили України звільнили велику кількість територій, що знаходилися під окупацією ворога ледь не з перших днів війни. Місцевому населенню довелося пережити нелегкі часи. Вони щодня боялися за своє життя, а подекуди навіть голодували, адже не могли отримувати зарплати та пенсії.

Щоб підтримати постраждалих від окупації громадян в Україні вирішили запровадити новий вид виплат. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У заяві відомства зазначається, що кошти за новою програмою будуть отримувати жителі деокупованих міст та сіл Херсонської, Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Виплачувати допомогу в сумі 2,2 тис. грн українцям почнуть з 20 жовтня. Кошти для фінансування цієї програми Мінреінтеграції надала Міжнародна організація з міграції.

Щоб отримати свої гроші, мешканці звільнених від окупації населених пунктів повинні звернутися до місцевих управлінських органів або у військові адміністрації. Всіх людей, які мають право на грошову допомогу, внесуть у відповідний список, за яким згодом і будуть проводити виплати.

Крім того, постраждалі від окупації українці можуть розраховувати на виплати від Товариства Червоного Хреста України. Всі вони, незалежно від статі чи віку, отримають по 1,2 тис. грн. За грішми від Червоного Хреста звертатись також треба до місцевих органів влади або військових адміністрацій.

Нагадаємо, що українцям ще з березня почала активно допомагати ціла низка міжнародних організацій. Вони відгукнулися на горе, яке спіткало Україну, і надали постраждалим від війни не лише фінансову, а й гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, медикаментів та інших речей першої необхідності.