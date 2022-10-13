Эксперт рассказал, как повлияют ракетные обстрелы на курс валют: будет ли доллар по 50 грн

Массированные ракетные атаки, от которых Украина страдает с начала недели, могут повлечь за собой значительное повышение курса доллара. По словам экспертов, стоимость «американца» на наличном рынке может достичь даже 50 грн/$. Но этот скачок курса будет носить спекулятивный характер и никоим образом не повлияет на официальную стоимость доллара в стране.

Такое мнение высказал ведущий аналитик брокерской компании «Esperio» Александр Болтян. Он подчеркнул, даже если доллар на наличном рынке вдруг подскочит до 50 грн/$ – это будет чистой воды спекуляция, заработать на которой смогут только менялы.

Такое катастрофическое падение гривны вызовет панику. Украинцы начнут скупать доллар, пока он еще больше не подорожал. То есть, в выигрыше окажутся банки и обменники. Ведь вырастет лишь курс продажи валюты, а покупать доллары у людей финучреждения будут фактически по старой цене.

Болтян отметил, что официальный курс, даже во время стремительного падения наличной гривны, скорее всего, не изменится. Что подтверждает теорию о спекулятивном подорожании доллара. Также это означает, что как только прекратятся массированные ракетные атаки россиян, курс стабилизируется и вернется к предыдущим показателям.

Напомним, что из-за увеличения количества обстрелов по всей территории Украины, 10 октября курс продажи доллара повысился на 76 копеек и составил в среднем 41,7 грн/$. Хотя уже через два дня, когда количество воздушных тревог несколько уменьшилось, доллар в украинских обменниках упал до 40,9 грн/$.

При этом украинцы, желающие приобрести валюту по более низкому и более стабильному курсу, могут сделать это с помощью услуги, которую сейчас предоставляет большинство украинских банков. Это покупка безналичных долларов под размещение на депозите. Таким образом, украинцы могут конвертировать в «твердую валюту» до 100 тыс. грн в месяц по курсу около 37 грн/$.