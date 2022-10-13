Три знака зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями: им ничего не страшно

Все мы встречали людей, которые обладают особым «даром неприкосновенности». Им каким-то непонятным образом удается избегать проблем, без потерь выходить из конфликтов и сложных ситуаций. К тому же этим избранникам судьбы постоянно везет в карьере и личной жизни, будто их на каждом шагу сопровождает ангел-хранитель.

Астрологи утверждают, что большинство таких уникальных личностей по зодиаку являются Девами, Стрельцами или Близнецами. Представители этих знаков находятся под мощной защитой высших сил, которые хранят их от бед и помогают добиваться поставленных целей.

Дева

Родившиеся под этим созвездием отличаются своим перфекционизмом и амбициозностью. Они всегда и во всем привыкли быть первыми. Девы быстро достигают вожделенных карьерных высот, с легкостью преодолевая все препятствия на пути к своей цели. Но секрет их успеха не только в сильном характере и уверенности в себе. Девам помогают ангелы-хранители. Именно они указывают своим подопечным правильный путь и дают ценные советы в сложных ситуациях. В то время, как уроженцы знака часто списывают эти подсказки на развитую интуицию.

Стрелец

Стрельцы благодаря поддержке небесных хранителей не боятся практически ничего. Представители знака с оптимизмом берутся за сложные задачи, ведь знают, что им все удастся. Склонные к риску, Стрельцы крайне редко попадают в опасные ситуации, что также является заслугой высших сил. Судьба балует уроженцев знака, постоянно сталкивая их с людьми, которые помогают и дают ценные советы. Именно поэтому Стрельцы всегда преуспевают в жизни и крайне редко страдают от финансовых проблем.

Близнецы

Болтливые представители знака могут найти общий язык с кем угодно. Благодаря врожденной коммуникабельности они легко знакомятся с нужными людьми, пробивая себе путь к успеху. При этом главной задачей ангелов-хранителей Близнецов становится спасение своих подопечных. Ведь «длинный язык» представителей знака может создать немало проблем. Небесные силы часто помогают Близнецам найти выход из казалось бы безвыходных ситуаций и дают ценные подсказки, не позволяя им стать жертвами обмана.