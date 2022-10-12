Украинцы начнут пользоваться новыми деньгами: в НБУ рассказали, какие купюры заменят

С 1 января 2023 года в Украине начнут постепенно изымать из обращения устаревшие банкноты. Речь идет о купюрах, изготовленных по образцу 2003-2007 годов номиналами 5, 10, 20 и 100 грн. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Национального банка Украины.

Деньги старого образца регулятор планирует заменить новыми монетами и купюрами. В частности, вместо бумажных 5 грн и 10 грн в обращение поступят монеты соответствующего номинала, которые выпускаются в Украине с 2018 года. А денежные знаки номиналом 20 грн и 100 грн будут заменены на бумажные купюры нового поколения с повышенной степенью защиты.

Процедура изъятия устаревшей наличности будет происходить поэтапно. НБУ прекратит снабжать финучреждения старыми купюрами. Соответственно, такие денежные знаки уже не попадут к украинцам через банковские отделения, банкоматы и обменники. Вместе с тем все старые гривны банки и другие финучреждения обяжут передавать регулятору на утилизацию.

В Национальном банке также сообщили, что украинцы и дальше смогут пользоваться деньгами старого образца и оплачивать ими покупки. Самостоятельно нести их в банки на обмен не нужно. Благодаря усилиям центробанка количество устаревших гривен постепенно будет уменьшаться, пока они полностью исчезнуть из оборота.

Обновить наиболее распространенные денежные знаки в НБУ хотят с целью повышения удобства наличных расчетов. Не говоря уж о том, что из обращения исчезнут изношенные гривны, которыми просто невозможно пользоваться. Новые купюры и монеты будут иметь более высокую степень защиты, чем их предшественники. А это также означает, что мошенникам станет гораздо сложнее производить и распространять подделки.

Напомним, что за последний год Национальному банку удалось уменьшить количество фальшивок в Украине в четыре раза. Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 200 грн образца 2007 года и 500 грн, выпущенные в 2006 году.