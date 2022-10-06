Какой бизнес нуждается в интернет-маркетинге?

Чтобы бренд стал узнаваем и популярен необходима реклама. Сегодня все больше бизнеса переходит в интернет пространство, из-за стремительного роста конкуренции коммерческим и социальным проектам сложнее держаться на плаву. Для успешного ведения онлайн-бизнеса используют интернет-маркетинг, который целенаправленно продвигает и привлекает новых клиентов. Специальные технологии, инструменты и маркетинговые приемы максимально расширяют поток целевой аудитории и увеличивают конверсию сайта. Большинство людей привыкли сначала совершить покупку в реальной торговой точке, а уже потом использовать для этой цели интернет площадку. Именно по этой причине интернет-маркетинг становится ведущим способом рекламирования товаров, а в некоторых случаях единственный.

Со стремительным развитием IT-технологий, предприниматели уходят от традиционного ведения бизнеса оффлайн. Наиболее оптимальным решением является смешанный тип – работа предприятия через интернет и по физическому адресу.

Услуги интернет-маркетинга подойдут:

Масс-маркету. Продажа одежды, обуви, бытовой техники, товаров для дома и т.д.

Образовательные онлайн и оффлайн услуги, например курсы иностранных языков.

Бизнес услуги.

Обслуживание физ.лиц.

Досуг и развлечения (спортивные товары и секции, товары для хобби).

Общепит (кафе, рестораны, доставка еды).

Маркетинг полезен любому бизнесу, крупному и начинающему, так как конкуренция будет всегда расти.

Преимущества интернет-маркетинга

С применением интернет-маркетинга возрастают возможности управления бизнесом, а именно:

Аренда, логистика, полиграфия, широкоформатная реклама – все это больше не пригодиться. Следовательно, вы сохраните бюджет компании.

Привлечение исключительно целевых потребителей.

Быстрый и точный сбор веб-аналитики.

Вовлечение клиентов в процессы бизнеса: опросы, отзывы, комментарии оформление заказов и заявок, самостоятельный расчет стоимости, отслеживание заказов.

Непрерывная коммуникация с клиентами через все популярные интернет-площадки.

Благодаря интернету ваш продукт доступен всем потребителям без привязки к географическому расположению.

Как работает маркетинг в сети?

Интернет-маркетинг разделили на несколько направлений, каждый из которых по своему влияет на раскрутку бизнеса.

Первое направление – комплексное, где специалисты используют некоторые инструменты раскрутки: контекстную рекламу, соцсети и оптимизированные посадочные страницы.

Второе осуществляется за счет вирусного интернет-маркетинга. Продукт продвигают, применяя вирусный контент через социальные сети, партнерские программы, тематические форумы, смс и email рассылку.

Инструменты интернет-маркетинга

Перед тем как продвигать бизнес-проект, необходимо сформулировать цель, провести анализ целевой аудитории и конкурентов и только потом выбрать подходящий метод продвижения.

Интернет-маркетологи работают с такими инструментами:

Таргетинг – инструмент выборочной рекламы, настраиваемый под целевую аудиторию. Только заинтересованные пользователи видят рекламный контент. Таргетинг – отличный способ сэкономить бюджет на рекламе, но при условии четко сформулированного портрета ЦА. Теми же механизмами, что и для таргетинга настраивается контекстная реклама, которая появляется на сайтах близких по содержанию относительно продвигаемой продукции. SMM – реклама в социальных сетях преимущество которой – непрерывный конект с аудиторией. SEO позволяет долгосрочно продвигать проект со стабильным трафиком и с минимальными затратами. Цель SEO – поднятие сайта на первые позиции в выдаче поисковиков.

Где заказать интернет-продвижение?

Найти хорошего специалиста по интернет-маркетингу сложно, но реально. Рекомендуем рассматривать веб-студии, которые занимаются созданием сайтов. Обычно в их штате есть профессиональные маркетологи с огромным опытом, знающие какие инструменты наиболее подойдут для продвижения вашего бизнеса.