Бізнес та акції

Какой бизнес нуждается в интернет-маркетинге?

06.10.2022
2 хв. на прочитання

Чтобы бренд стал узнаваем и популярен необходима реклама. Сегодня все больше бизнеса переходит в интернет пространство, из-за стремительного роста конкуренции коммерческим и социальным проектам сложнее держаться на плаву. Для успешного ведения онлайн-бизнеса используют интернет-маркетинг, который целенаправленно продвигает и привлекает новых клиентов. Специальные технологии, инструменты и маркетинговые приемы максимально расширяют поток целевой аудитории и увеличивают конверсию сайта. Большинство людей привыкли сначала совершить покупку в реальной торговой точке, а уже потом использовать для этой цели интернет площадку. Именно по этой причине интернет-маркетинг становится ведущим способом рекламирования товаров, а в некоторых случаях единственный.

Со стремительным развитием IT-технологий, предприниматели уходят от традиционного ведения бизнеса оффлайн. Наиболее оптимальным решением является смешанный тип – работа предприятия через интернет и по физическому адресу. 

Услуги интернет-маркетинга подойдут:

  • Масс-маркету. Продажа одежды, обуви, бытовой техники, товаров для дома и т.д.
  •  Образовательные онлайн и оффлайн услуги, например курсы иностранных языков.
  • Бизнес услуги.
  • Обслуживание физ.лиц.
  • Досуг и развлечения (спортивные товары и секции, товары для хобби).
  • Общепит (кафе, рестораны, доставка еды).

Маркетинг полезен любому бизнесу, крупному и начинающему, так как конкуренция будет всегда расти.

Преимущества интернет-маркетинга

С применением интернет-маркетинга возрастают возможности управления бизнесом, а именно:

  • Аренда, логистика, полиграфия, широкоформатная реклама – все это больше не пригодиться. Следовательно, вы сохраните бюджет компании.
  • Привлечение исключительно целевых потребителей.
  • Быстрый и точный сбор веб-аналитики.
  • Вовлечение клиентов в процессы бизнеса: опросы, отзывы, комментарии оформление заказов и заявок, самостоятельный расчет стоимости, отслеживание заказов.
  • Непрерывная коммуникация с клиентами через все популярные интернет-площадки.
  • Благодаря интернету ваш продукт доступен всем потребителям без привязки к географическому расположению.

Как работает маркетинг в сети?

Интернет-маркетинг разделили на несколько направлений, каждый из которых по своему влияет на раскрутку бизнеса. 

Первое направление – комплексное, где специалисты используют некоторые инструменты раскрутки: контекстную рекламу, соцсети и оптимизированные посадочные страницы.

Второе осуществляется за счет вирусного интернет-маркетинга. Продукт продвигают, применяя вирусный контент через социальные сети, партнерские программы, тематические форумы, смс и email рассылку. 

Инструменты интернет-маркетинга

Перед тем как продвигать бизнес-проект, необходимо сформулировать цель, провести анализ целевой аудитории и конкурентов и только потом выбрать подходящий метод продвижения.

Интернет-маркетологи работают с такими инструментами:

  1. Таргетинг инструмент выборочной рекламы, настраиваемый под целевую аудиторию. Только заинтересованные пользователи видят рекламный контент. Таргетинг отличный способ сэкономить бюджет на рекламе, но при условии четко сформулированного портрета ЦА. Теми же механизмами, что и для таргетинга настраивается контекстная реклама, которая появляется на сайтах близких по содержанию относительно продвигаемой продукции.
  2. SMM реклама в социальных сетях преимущество которой непрерывный конект с аудиторией.
  3. SEO позволяет долгосрочно продвигать проект со стабильным трафиком и с минимальными затратами. Цель SEO поднятие сайта на первые позиции в выдаче поисковиков.

Где заказать интернет-продвижение? 

Найти хорошего специалиста по интернет-маркетингу сложно, но реально. Рекомендуем рассматривать веб-студии, которые занимаются созданием сайтов. Обычно в их штате есть профессиональные маркетологи с огромным опытом, знающие какие инструменты наиболее подойдут для продвижения вашего бизнеса.

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06.10.2022
2 хв. на прочитання
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