Украинцы нашли способ скупать доллар по официальному курсу

В последние месяцы в Украине большую популярность приобрела услуга приобретения безналичной валюты с последующим ее размещением на депозите. Население непрерывно несет гривневую наличность в банки. В результате стал расти процент за ее перевод в безналичную форму.

Об этом на своей Facebook-странице рассказал Василий Невмержицкий, советник председателя правления Кредитинвест банка. По его словам, услуга приобретения доллара с его временным размещением на депозите вызвала среди украинцев настоящий ажиотаж. Да и неудивительно, ведь покупая безналичную валюту граждане экономят по 4-5 грн на каждом долларе. Именно такова разница между карточным курсом и стоимостью наличного доллара на черном рынке.

Но есть у популярной услуги и некоторые минусы. Невмержицкий подчеркнул, что из-за массовой скупки украинцами безналичного доллара, банки просто «захлебнулись» наличной гривной. Они вовсю пытаются избавиться от излишка, переводя принесенные украинцам деньги в безналичную форму. А сделать это можно только из-за их размещения на корреспондентских счетах. Но поскольку банки начали размещать все больше средств на корсчетах, комиссия за эту операцию выросла и составляет сейчас 0,3%.

В будущем ситуация с перенасыщением украинских банков наличными может еще больше усложниться, ведь с 1 октября Национальный банк увеличил лимит на приобретение безналичной валюты. Теперь украинцы могут конвертировать в доллары и размещать на депозите до 100 тыс. грн. в месяц. Для сравнения, до 1 октября эта сумма была вдвое меньше и составила соответственно 50 тыс. грн. При этом минимальный срок хранения валюты на депозите не изменился. Он по-прежнему составляет 3 месяца.

Напомним, что Кредитинвест банк стал одним из первых украинских банков, отреагировавших на изменение НБУ лимита и установивших ограничения на покупку доллара в сумме 100 тыс. грн. Его опередили только государственный ПриватБанк и Монобанк.