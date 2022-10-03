ПриватБанк, Ощадбанк та ОТР банк можуть опинитися на межі банкрутства

Банківський сектор продовжує зазнавати збитків. У зв’язку з цим Данило Гетьманцев підготував законопроєкт №8069 до Верховної ради України. Проєкт внесено до парламенту 23 вересня через загрозу збанкрутування багатьох українських банків.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну одразу 4 банківські організації одночасно опинилися на межі банкрутства. Раніше НБУ не відносило їх до категорії критичних установ. Але зараз все докорінно змінилося.

Данило Гетманцев пропонує внести зміни у чинне податкове законодавство. Порядок дій та необхідні зміни вказані у документі. Їх прийняття допоможе банкам під час воєнного стану.

Депутат звернув увагу на тому, що звичайна процедура збанкрутування, що діє сьогодні, створює державі багато зайвого клопоту. Все через те, що у разі, коли банк визнає себе банкрутом, держава має виконати зобов’язання перед його вкладниками. 100 % виплати депозитів можуть викликати ланцюгову реакцію, і банківська система «впаде» в цілому.

Вже на сьогодні під загрозою робота таких банків, як ПриватБанк, Універсал банк, Ощадбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк та інші.

У пояснювальній записці до проєкту його метою визначено забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану та оптимізацію процедури виведення банку з ринку у разі його втрати ліквідності.

Якщо банк буде визнано неплатоспроможним, його запропоновано націоналізувати, при цьому докапіталізацію проводити не потрібно. Продаж банку буде здійснюватися за 1 гривню, при цьому не має значення фактичний розмір регулятивного капіталу. Також запропоновано скасувати усі заборони на відчуження акцій та припинення зобов’язань.

Визначати банк неплатоспроможним буде комісія Міністерства Фінансів України, погоджена з НБУ. Такі заходи на думку нардепа зможуть врятувати банківську систему під час війни з Росією.