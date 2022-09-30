Топ-20 самых дешевых автомобилей до $1000: бюджетные жемчужины вторичного рынка Украины

Чтобы приобрести автомобиль, не нужно иметь безумное состояние. На вторичном рынке Украины можно найти машину на любой вкус и кошелек. Даже имея в кармане менее $1000 пересесть на четыре колеса вполне реально. Правда, придется смириться с некоторыми минусами, в частности почтенным возрастом и не всегда исправным техническим состоянием купленного за такую ​​сумму транспортного средства.

Ведущие эксперты из Института исследований авторынка составили рейтинг из 20 самых дешевых автомобилей, которые можно приобрести в Украине. В него вошли преимущественно автомобили отечественного производства – ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ и т.д., с пробегом более 30 лет. Большинство из них стоит от $300 до $500. Присутствуют в топе и несколько иномарок – Renault, Fiat, Opel и т.д. По сравнению с произведениями украинского и советского автопрома они несколько дороже – от $700 до $1000.

Топ-20 самых дешевых машин в Украине

Первым в рейтинге и, соответственно, самым доступным в Украине автомобилем стал ЗАЗ-968. Средняя стоимость «Запорожца» с пробегом более 35 лет составляет $332. На второй и третьей строчках разместились «Москвичи», а именно модели 2140 и 412. Такие машины в возрасте почти 40 лет можно приобрести ориентировочно за $400.

В топ-20 самых дешевых машин украинского вторичного рынка также вошли:

ИЖ-2125 – 39 лет, $453;

ВАЗ-2101 – 42 года, $550;

ВАЗ-2102 – 42 года, $600;

ИЖ-2715 – 32 года, $620;

ВАЗ-2103 – 43 года, $650;

«Москвич» 2141 – 31 год, $650;

Renault 9 – 32 года, $700;

Fiat Uno – 34 года, $712;

ВАЗ-2105 – 33 года, $734;

Fiat Regata – 35 лет, $750;

Volvo 340 – 36 лет, $750;

Peugeot 309 – 33 года, $782;

ВАЗ-2106 – 35 лет, $800;

ГАЗ-24 – 39 лет, $800;

ЗАЗ «Таврия» – 23 года, $800;

Renault 11 – 32 года, $800;

Opel Ascona – 36 лет, $850.

Напомним, за август украинцы успели зарегистрировать почти 16,6 тысячи легковушек, завезенных преимущественно из стран Европы. Из них 28% – с пробегом до 10 лет, 26% – в возрасте от 11 до 15 лет, и еще 21% с пробегом от 16 до 20 лет. Остальные 25% – машины, выпущенные более 20 лет назад. Соответственно такие иномарки самые дешевые и стоят на вторичном рынке Украины не более $3000.