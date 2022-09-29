Doogee S96 GT – оновлення першого в світі смартфона з камерою нічного бачення

Міцні телефони призначені для спеціалізованих цілей, і тому такі гаджети – найкращий спосіб випробувати нові технології. Один з найбільш яскравих представників цього класу – S96 Pro від Doogee. Це перший смартфон із камерою нічного бачення. Через два роки, після того, як по всьому світу було продано і відправлено мільйон екземплярів, Doogee відроджує його під назвою S96 GT з оновленими функціями.

Компанія подбала про те, щоб окрім додавання нових функцій, зберегти привабливість та чарівність. Doogee S96 GT має той же дизайн, що і його попередник, з покращеннями в пам’яті, чіпсеті, камері для селфі та ОС. Якщо говорити про зовнішній вигляд, то S96 GT матиме спеціальний лімітований варіант кольору жовтого золота.

Говорячи про покращення, новий S96 GT використовуватиме чіпсет MediaTek Helio G95 з поліпшеннями порівняно з Helio G90, який використовувався в S96 Pro. З цим чіпсетом нова модель буде швидше, плавніше та надійніше. Об’єм базової пам’яті також значно збільшився: зі 128 Гб у моделі Pro до 256 Гб у новій моделі S96 GT. Ще краще те, що S96 GT має слот для карток пам’яті SD, який дозволить вам розширити пам’ять до 1 ТБ.

Doogee S96 Pro був першим пристроєм із камерою нічного бачення. S96 GT також матиме цю функцію, але з новою покращеною здатністю знімати все в радіусі 15 метрів.

Ще одним покращенням S96 GT в порівнянні з S96 Pro є камера для селфі. Нова модель оснащена 32-Мп передньою камерою замість 16-Мп фронтальної камери у старшій моделі. Крім того, новий Doogee S96 GT працюватиме під керуванням останньої версії ОС Android 12.

Як згадувалося раніше, компанія зберегла багато речей незмінними в новій моделі. Це і 6,22-дюймовий дисплей із захисним склом Corning Gorilla Glass, і акумулятор ємністю 6320 мАг, і 48Мп + 20Мп + 8Мп камеру на задній панелі.

Інші подібні риси – рейтинги IP68 та IP69K, що робить S96 Pro та S96 ​​GT водонепроникними. Вони також сертифіковані за стандартом MIL-STD-810H, що означає їх використання в екстремальних погодних умовах без будь-яких проблем. Doogee S96 GT також працюватиме під керуванням Android 12 із коробки замість Android 10, з яким поставляється модель Pro.

Очікується, що S96 GT з’явиться на AliExpress та Doogeemall у середині жовтня з цікавими знижками та купонами. Також є можливість виграти безкоштовний смартфон у рамках розіграшу. Зацікавлені особи можуть відвідати офіційний сайт Doogee S96 GT, щоб дізнатися більше.