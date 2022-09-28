Топ-15 кроссоверов на «автомате»: в лидеры вышли недорогие модели до $10 тысяч

Кроссоверы уже давно завоевали поклонников автомобилистов всего мира. Украинские водители не стали исключением. Все больше наших соотечественников выбирают именно машины класса SUV. И неудивительно, ведь они обладают рядом неоспоримых преимуществ. Среди них просторный салон и почти полная всепроходимость, что делает эти средства универсальными.

Поводом еще раз оценить добродетели внедорожников для украинцев стала война. Многие дороги серьезно пострадали от вражеских снарядов. Ездить за ними на обычных седанах стало практически невозможно, так что украинцы охотно меняют свои городские авто на кроссоверы.

На вторичном рынке Украины сейчас немало кроссоверов с пробегом в хорошем состоянии. Наибольший спрос наблюдается на модели с автоматической коробкой передач, которые сейчас разбирают как «горячие пирожки». Способствует популярности б/у SUV и вполне приличная цена. Модели, которые украинцы покупают чаще всего, стоят в среднем $8-10 тыс.

Эксперты авторынка подготовили подборку топовых б/у кроссоверов по цене до $10 тыс., объявлениями о продаже которых сейчас переполнены украинские авторесурсы. В список лидеров рынка вошли автомобили Volkswagen, BMW, Mazda, Hyundai, Suzuki и других известных автобрендов.

Топ-15 самых популярных кроссоверов с пробегом по цене до $10 тыс.:

BMW X5 – с 2001 по 2006 год выпуска;

Hyundai Santa Fe – с 2006 по 2008 г. в.;

Volkswagen Touareg – с 2003 по 2008 г. в.;

Mazda CX-7 – с 2007 по 2011 г. в.;

Hyundai Tucson – с 2006 по 2008 г. в.;

Mitsubishi Outlander – с 2006 по 2009 г. в.;

Chevrolet Captiva – с 2006 по 2014 г. в.;

Suzuki Grand Vitara – с 2006 по 2008 г. в.;

Dodge Journey – с 2008 по 2015 г. в.;

Toyota RAV4 – с 2005 по 2008 г. в.;

Jeep Patriot – с 2010 по 2016 г. в.;

Volkswagen Tiguan – с 2008 по 2012 г. в.;

Mercedes-Benz M-Class – с 2001 по 2008 г. в.;

KIA Sorento – с 2005 по 2011 г. в.;

Infiniti FX – с 2003 по 2007 г. в.