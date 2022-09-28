С 1 октября украинцев начнут наказывать за «сезонное» нарушение: как избежать штрафа

Украинских водителей предостерегли от нарушения “сезонного” правила дорожного движения. Речь идет о необходимости днем ​​ездить с включенными фарами. В каких случаях необходимо включать освещение? Что грозит нарушителю, остановленному с выключенными фарами?

Согласно пункту 9.8 правил дорожного движения с 1 октября по 1 мая водители обязаны включать фары ближнего света или ходовые огни даже при свете дня. Но делать это нужно только в тех случаях, когда автомобиль двигается по дорогам вне городов или других населенных пунктов.

Такое правило вполне обоснованно. Осенью световой день становится существенно короче, да и погода не способствует хорошей видимости. Высокая влажность вызывает туман, что значительно усложняет движение автомобилей и часто становится причиной ДТП.

По статистическим данным, езда в с включенными фарами в светлое время дня уменьшает количество аварий на целых 15%. Поэтому придерживаться этого требования следует не только из-за возможного штрафа, но и для собственной безопасности.

Кстати, о штрафе. Оштрафовать за выключенное днем ​​освещение патрульная полиция может на сумму от 425 до 510 грн. В протоколе такой проступок фиксируется как нарушение статьи 122 части 2 Кодекса об административных правонарушениях.

При этом есть некоторые нюансы, о которых украинским водителям следует помнить. Оказывается, правоохранители могут оштрафовать участника дорожного движения за отключенные вари только в некоторых случаях. А именно – в начале движения и при смене автомобилем направления движения. Во всех других ситуациях патрульным разрешается только вынести водителю предупреждение.

В то же время использование вместо дневных ходовых огней или фар ближнего света других видов освещения – не самая лучшая идея. Включенные днем ​​противотуманные фары, дальние или габаритные огни – это прямое нарушение упомянутого пункта ПДД по номеру 9.8, за которое наверняка придется заплатить штраф.