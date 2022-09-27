Осенний коридор затмений 2022 года: как он повлияет на военные победы и экономическую ситуацию в Украине

Осенний коридор затмений 2022 может привести к обострению энергетической и экономической ситуаций в Украине. Об этом в своем прогнозе рассказала астролог Алина Кузимович. В частности, она назвала несколько октябрьских дат, которые станут для украинцев наиболее неблагоприятными.

Эксперт по звездам и планетам сообщила, что коридор затмений откроется 26 октября и продлится до 8 ноября. Однако ожидание первого солнечного затмения этой осенью будет омрачено несколькими темными датами. Такими датами Кузимович считает 2,3,20 и 21 октября.

Остальные неблагоприятные для страны дни приходятся уже непосредственно на коридор затмений. Это 29 и 30 октября. В эти дни ситуация в Украине будет очень напряженной, возможны неприятные новости и обострение экономической ситуации.

Нелегкой для украинцев будет и 25 октября. В этот день произойдет частичное солнечное затмение, оказывающее значительное энергетическое влияние. Могут возникнуть непредсказуемые обставки, которые приведут к негативным последствиям.

Также астролог отметила, что сейчас на самом пике процесс неблагоприятного транзита Сатурна Саде-Сати. В таком состоянии он будет находиться до 17 января 2023 года. Параллельно с коридором затмений это явление может повлечь за собой, то ли усилить, энергетический и экономический кризис. Хотя возможны и негативные социально-политические явления, как «референдумы», которые сейчас проводят на временно оккупированных территориях.

Однако хорошей новостью есть то, что все эти негативные события происходят в момент, когда на небе немало ретроградных планет. Это дает надежду на отмену событий, угрожающих экономическому состоянию и суверенитету Украины.

Кузимович добавила, что россияне планеты также готовят неприятный сюрприз. В частности, со 2 января там может усилиться мобилизация. Это связано с полупериодом Марса. И хотя мобилизация в России чревата обострением очередным обострением на украинских фронтах, расположение Марса в доме партнеров говорит об участии в ситуации мирового сообщества. Проще говоря, международные партнеры помогут нам примирить врага и поддержат Украину в самую трудную минуту.