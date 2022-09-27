Студенты и мобилизация: кого обучение в ВУЗе не спасет от призыва

Украинские студенты сильного пола, хотя и освобождены от мобилизации, также могут быть призваны в ряды ВСУ. При каких условиях учащихся вузов могут отправить защищать родину? Об этом сегодня и поговорим.

Несмотря на то, что по закону Украины соискатели образования не могут быть призваны в армию, из этого правила существует несколько исключений.

Во-первых, в упомянутом законе идет речь только о студентах дневной формы обучения и дуальщиках. А вот заучающиеся заочно никак не защищены ни от срочной службы, ни от мобилизации. Так что таким студентам повестка может прийти в любой момент.

Во-вторых, в группу риска входят студенты, которые уже закончили бакалавриат, однако еще не поступили в магистратуру. В этот период они временно не считаются соискателями образования, соответственно, как и все остальные украинцы призывного возраста, подлежат мобилизации.

В-третьих, студентам иностранных вузов, которым раньше разрешалось выезжать из страны на обучение, недавно запретили пересекать границу. Поэтому и некоторое время они вынуждены будут прервать процесс получения образования, а в некоторых вузах украинских студентов могут даже исключить из-за отсутствия на занятиях. Соответственно они окажутся на одном уровне со всеми призывниками и могут получить повестку.

Стоит отметить, что даже студенты дневной или дуальной форм обучения, которые по закону не обязаны служить, могут пойти защищать родину. Но для этого они должны самостоятельно обратиться в военкомат и изъявить желание вступить в ряды ВСУ.

Однако в случае критической ситуации и насущной потребности в человеческих ресурсах правительство вполне может принять решение о призыве всех военнообязанных студентов. Это будет зависеть только от ситуации на фронтах. Если возникнет вопрос сохранения нации, даже наличие справки из вузов о временной отсрочке не помешает военкомам.