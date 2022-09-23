Трем знакам зодиака звезды обещают карьерный прорыв и доход в долларах: кому повезет

Осенью 2022 года представители нескольких знаков зодиака добьются невероятного успеха. Впереди у этих любимцев судьбы смена работы и стремительный карьерный рост, который сделает их настоящими хозяевами своей жизни.

Наибольшее везение в работе и карьере астрологи обещают Овенам, Тельцам и Ракам. На горизонте у них появится множество заманчивых перспектив и возможностей, которыми нужно воспользоваться.

Овен

О смене работы или даже профессии представители этого знака думали уже давно. Но решиться на столь радикальный шаг им было сложно. Однако этой осенью Овены получат предложение, которое подтолкнет их к переменам. Представителей знака позовут на новую работу и сразу доверят очень ответственный проект. Овны справятся с поставленной задачей отлично, благодаря чему мгновенно обретут авторитет в коллективе. Заработки уроженцев знака на новом месте резко пойдут в гору, к тому же появятся дополнительные источники дохода. В общем, в их жизни начнется долгожданная «белая полоса».

Телец

Тельцы поймут, что больше не получают удовольствия от своей жизни и нуждаются в переменах. Прежде всего, они начнут искать новую работу и очень быстро получат приглашение от очень авторитетной в своей отрасли компании. Ради этой работы Тельцы могут даже переехать в другой город. Их будут часто отправлять в командировку и доверять важнейшие проекты. И хотя свободного времени у Тельцов будет меньше, зарабатывать они начнут в разы больше, чем на предыдущей работе.

Рак

Уроженцы знака, наконец, найдут свое истинное предназначение. Они начнут заниматься любимым делом, да еще получат из этого неплохой доход. Останавливаться на достигнутом Раки не привыкли, поэтому будут активно развивать свое дело, а вместе с тем будут стремительно расти их доходы. Этой осенью представители знака могут даже осуществить свою давнюю мечту – приобрести собственную квартиру или дом. Жизнь Раков превратится в настоящую сказку. Однако, чтобы сохранить изобилие и душевную гармонию надолго, Ракам советуют внимательно прислушиваться к подсказкам своей интуиции.