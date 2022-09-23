Осеннее равноденствие 2022: как не разгневать природу в «день силы»

Осенняя равноденствия – это магическая дата, которой издавна придавали особое значение. В этот день Солнце совершает переход из северного полушария Земли в ее южное полушарие, пересекая при этом экватор. Проще говоря, с этого момента Солнце раньше заходит и позже сходит, в связи с чем день становится значительно короче.

В 2022 году осеннее равноденствие пришлось на 23 сентября. Мы собрали народные приметы и советы астрологов, которые помогут вам правильно провести этот волшебный день. Что стоит делать, а за что лучше не браться в день осеннего равноденствия? Как получить максимально возможную пользу от мощной энергетики этой даты? Все это вы узнаете, дочитав статью до конца.

Что следует делать в день осеннего равноденствия

Согласно украинским традициям, в этот день нужно встать рано утром и умыться свежей росой. Такой обряд по поверьям помогает сохранить красоту, молодость тела и духа.

Астрологи советуют к равноденствию решить все открытые вопросы и завершить незавершенные дела. С этого дня нужно сосредоточиться только на настоящем, не строя планов на месяцы и годы вперед.

Что не советуют делать в день осеннего равноденствия

В этот магический день не стоит ни с кем ссориться. В вообще нужно всеми силами избегать конфликтов. Грусть и скорбь также советуют отгонять от себя подальше. Ведь негативные эмоции, переживаемые в этот день, впоследствии могут привести к роковым последствиям.

Астрологи предупреждают, что в день осеннего равноденствия ни в коем случае нельзя брать деньги взаймы или оформлять кредит. Отдать деньги заемщику будет очень сложно. Начало бизнеса, новые проекты на работе и другие начинания также следует отложить на несколько дней. Зато можно подвести итоги проделанной работы, позаботиться о своем физическом и духовном состоянии.