Худшие пары по знаку зодиака: их отношения обречены на провал

Влюбиться и создать счастливую семью мечтает каждый. Но следует помнить, что выбирая себе пару не лишним будет обратить внимание на знак зодиака избранника или избранницы. Ведь представители некоторых знаков совершенно не подходят друг другу и никогда не смогут быть счастливы вместе.

Астрологи назвали шесть пар зодиакальных знаков, уроженцы которых совершенно не предназначены друг для друга. Даже если они влюбятся и женятся, этот брак не принесет им счастья.

Овен и Козерог

Оба эти знака известны своим упрямством. И Овны, и Козероги всегда убеждены, что именно их точка зрения верна. Они никогда не пойдут на уступки или компромисс. Так что отношения представителей этих знаков будут полны конфликтов, которые рано или поздно приведут к разлуке.

Телец и Лев

Тельцы полны амбиций и желают во что бы то ни стало добиться успеха в своем деле. Представители знака настоящие карьеристы и могут целыми днями пропадать на работе. А вот Львы совсем не такие. Они любят проводить время дома, в кругу семьи. Из-за этих разногласий им будет очень сложно найти общий язык и сохранить свои отношения.

Близнецы и Рыбы

Близнецы обожают домашний уют и комфорт. Семья, дети, сохранение семейного очага – это их главные приоритеты. Рыбы же очень творческие личности и постоянно витают в облаках. Они любят оставаться в одиночестве и отдаваться искусству. Близнецам будет сложно выдержать такое поведение своего партнера. Именно поэтому эта пара обречена.

Рак и Весы

Оба знака – нерешительны и склонны к сомнению. В отношениях Рака и Весов не будет лидера. Ни один из партнеров не захочет брать на себя ответственность и принимать решения. Так что отношения просто не будут развиваться.

Дева и Водолей

Девы – сердце и душа семьи. Они всю свою жизнь готовы угождать любимому человеку, растить детей и ухаживать за домом. Водолеи же обожают свободу и не готовы поменять ее даже на счастливый брак. Представители этих знаков будут страдать от недоразумений, а затем, в конце концов, примут решение разойтись.

Скорпион и Стрелец

Уроженцы этих знаков имеют очень схожие темпераменты. Лидерство у них в крови, поэтому вместе Скорпион и Стрелец образуют взрывоопасную смесь. Между ними постоянно будет конкуренция, или битва за власть. Такая напряженная атмосфера рано или поздно разрушит их отношения до основания.