Премиальные корма для кошек — стоит ли переплачивать

Качество корма напрямую влияет на здоровье кошки, её поведение и настроение, состояние шерсти. Премиальные корма позволяют обеспечить кошку всеми питательными веществами, необходимыми для жизни. Гранулированные корма премиум класса — надёжная гарантия того, что ваша кошка будет редко болеть и долго жить.





Чем премиальные корма отличаются от эконом-класса

У кошек особые потребности, им совершенно не подходит пища, которую едят люди или собаки. Корма премиум класса для кошек по сравнению с эконом версиями содержат много мяса и минимум ненужных добавок. Различают три вида премиальных кормов — премиум, супер-премиум и холистик. Чем натуральнее, экологичнее и «мяснее» продукт, тем он дороже.

В чём преимущества премиальных кормов перед эконом-классом:

Содержание белка. Кошкам нужен животный белок, именно им они питались в природе до того, как стали жить возле человека. Вегетарианство кошкам совершенно не подходит. Их пищеварение рассчитано в основном на употребление мясной пищи. Эконом-корма, сделанные преимущественно из злаков, могут навредить здоровью маленьких хищников.

Кошкам нужен животный белок, именно им они питались в природе до того, как стали жить возле человека. Вегетарианство кошкам совершенно не подходит. Их пищеварение рассчитано в основном на употребление мясной пищи. Эконом-корма, сделанные преимущественно из злаков, могут навредить здоровью маленьких хищников. Аминокислота таурин. В организме человека и собаки эта аминокислота вырабатывается самостоятельно. А кошки не обладают такой способностью. Если таурина нет в рационе, животное слепнет, болеет, в том числе сердечными заболеваниями. В премиальных кормах максимально учтена потребность кошек в этой важной аминокислоте.

В организме человека и собаки эта аминокислота вырабатывается самостоятельно. А кошки не обладают такой способностью. Если таурина нет в рационе, животное слепнет, болеет, в том числе сердечными заболеваниями. В премиальных кормах максимально учтена потребность кошек в этой важной аминокислоте. Витамины А и D. Кошки, в отличие от человека и собак, не способны трансформировать бета-каротин в А-витамин и вырабатывать D-витамин. Именно поэтому кошкам так важен состав корма — они должны получать эти витамины вместе с пищей. 100%-ю потребность в этих полезных веществах обеспечивает только продукция супер-премиум класса и выше.

В идеале кошка должна получать 85% белка, 10% жира и 5% углеводов (злаков). Такое соотношение можно найти только в премиальных кормах. Вся продукция эконом-класса содержит чрезмерно много зерновых.

Как видим, у кошки свои особые потребности. Ей не подходит ни человеческая еда, ни собачьи корма. Не удовлетворят её в полной мере и корма эконом-класса. Только премиальная продукция способна долгое время поддерживать здоровье кошки на должном уровне и способствовать её долгой жизни.

Как выбрать корм премиум-класса для кошки

На полках зоомагазинов можно найти корма любого класса, включая корма холистик, приготовленные из натуральных и экологически чистых продуктов. Корма премиум-класса пользуются наибольшим спросом у владельцев кошек — при высоком качестве они дешевле элитных кормов.

Среди премиум и супер-премиум кормов можно найти как сбалансированные — для здоровых животных, так и специальные — для питомцев с теми или иными проблемами здоровья.

Правила выбора премиальных кормов:

Не покупайтесь на яркие упаковки. Не стоит придавать много значения заманчивым и многообещающим надписям и придуманным рекомендациям. Это всего лишь уловки для повышения продаж.

Не стоит придавать много значения заманчивым и многообещающим надписям и придуманным рекомендациям. Это всего лишь уловки для повышения продаж. Обратите внимание на состав. Это главное, что вас должно интересовать. Учтите, что компоненты на упаковке перечисляются по мере убывания. Главный ингредиент премиальных кормов — мясо. Оно должно стоять на первом месте. Важно, чтобы было указано процентное содержание.

Это главное, что вас должно интересовать. Учтите, что компоненты на упаковке перечисляются по мере убывания. Главный ингредиент премиальных кормов — мясо. Оно должно стоять на первом месте. Важно, чтобы было указано процентное содержание. Оцените субпродукты. Они могут входить в состав премиального корма, но в небольших количествах. Их содержание также должно быть указано в процентах.

В составе премиального корма может присутствовать мясо не натуральное, а дегидрированное. Такие корма ничуть не хуже, чем аналоги с натуральным мясом.

Главное преимущество премиальных кормов — высокое содержание мяса и использование натуральных продуктов. Именно поэтому, выбирая корм, внимательно изучайте его состав — от него будет зависеть здоровье, красота и самочувствие вашей кошки.