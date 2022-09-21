Премиальные корма для кошек — стоит ли переплачивать
Качество корма напрямую влияет на здоровье кошки, её поведение и настроение, состояние шерсти. Премиальные корма позволяют обеспечить кошку всеми питательными веществами, необходимыми для жизни. Гранулированные корма премиум класса — надёжная гарантия того, что ваша кошка будет редко болеть и долго жить.
Чем премиальные корма отличаются от эконом-класса
У кошек особые потребности, им совершенно не подходит пища, которую едят люди или собаки. Корма премиум класса для кошек по сравнению с эконом версиями содержат много мяса и минимум ненужных добавок. Различают три вида премиальных кормов — премиум, супер-премиум и холистик. Чем натуральнее, экологичнее и «мяснее» продукт, тем он дороже.
В чём преимущества премиальных кормов перед эконом-классом:
- Содержание белка. Кошкам нужен животный белок, именно им они питались в природе до того, как стали жить возле человека. Вегетарианство кошкам совершенно не подходит. Их пищеварение рассчитано в основном на употребление мясной пищи. Эконом-корма, сделанные преимущественно из злаков, могут навредить здоровью маленьких хищников.
- Аминокислота таурин. В организме человека и собаки эта аминокислота вырабатывается самостоятельно. А кошки не обладают такой способностью. Если таурина нет в рационе, животное слепнет, болеет, в том числе сердечными заболеваниями. В премиальных кормах максимально учтена потребность кошек в этой важной аминокислоте.
- Витамины А и D. Кошки, в отличие от человека и собак, не способны трансформировать бета-каротин в А-витамин и вырабатывать D-витамин. Именно поэтому кошкам так важен состав корма — они должны получать эти витамины вместе с пищей. 100%-ю потребность в этих полезных веществах обеспечивает только продукция супер-премиум класса и выше.
В идеале кошка должна получать 85% белка, 10% жира и 5% углеводов (злаков). Такое соотношение можно найти только в премиальных кормах. Вся продукция эконом-класса содержит чрезмерно много зерновых.
Как видим, у кошки свои особые потребности. Ей не подходит ни человеческая еда, ни собачьи корма. Не удовлетворят её в полной мере и корма эконом-класса. Только премиальная продукция способна долгое время поддерживать здоровье кошки на должном уровне и способствовать её долгой жизни.
Как выбрать корм премиум-класса для кошки
На полках зоомагазинов можно найти корма любого класса, включая корма холистик, приготовленные из натуральных и экологически чистых продуктов. Корма премиум-класса пользуются наибольшим спросом у владельцев кошек — при высоком качестве они дешевле элитных кормов.
Среди премиум и супер-премиум кормов можно найти как сбалансированные — для здоровых животных, так и специальные — для питомцев с теми или иными проблемами здоровья.
Правила выбора премиальных кормов:
- Не покупайтесь на яркие упаковки. Не стоит придавать много значения заманчивым и многообещающим надписям и придуманным рекомендациям. Это всего лишь уловки для повышения продаж.
- Обратите внимание на состав. Это главное, что вас должно интересовать. Учтите, что компоненты на упаковке перечисляются по мере убывания. Главный ингредиент премиальных кормов — мясо. Оно должно стоять на первом месте. Важно, чтобы было указано процентное содержание.
- Оцените субпродукты. Они могут входить в состав премиального корма, но в небольших количествах. Их содержание также должно быть указано в процентах.
В составе премиального корма может присутствовать мясо не натуральное, а дегидрированное. Такие корма ничуть не хуже, чем аналоги с натуральным мясом.
Главное преимущество премиальных кормов — высокое содержание мяса и использование натуральных продуктов. Именно поэтому, выбирая корм, внимательно изучайте его состав — от него будет зависеть здоровье, красота и самочувствие вашей кошки.
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