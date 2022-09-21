Россия поплатится за все: астрологи рассказали, что будет с врагом после победы Украины

Россия полностью расплатится за преступления, совершенные в Украине. Уже в следующем 2023 году руководство россии и даже простые россияне ощутят на себе последствия начавшейся войны. И хотя глава кремля еще может остановить или хотя бы уменьшить угрозу своей стране, он этого точно не сделает. Вместо того чтобы остановиться, путин продолжит топить свой народ в болоте безысходности и в конце концов лишит его какой-либо надежды на будущее.





Об этом рассказала известная украинская астролог Анна Евремова. Она отметила, что проигрыш россии в войне – это уже не предположение, а факт. Украинцы одолят врага и вернут контроль над всеми захваченными территориями. А россия уже с 2023 года начнет стремительно падать в бездну. Народу федерации придется пережить такие беды, которых ни один россиянин даже вообразить не в состоянии.

По словам Ефремовой, успешное контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении – это только начало. Украина будет крепнуть с каждым днем ​​и наконец загонит врага в тупик. В начале 2023 года украинские защитники будут полностью контролировать ситуацию на фронте и держать врага в «железном кулаке».

Астролог Дмитрий Уранус согласился с коллегой и добавил, что положению путина сейчас не позавидуешь. Чтобы он не совершал, поражения россии уже не избежать. Сам же руководитель кремля, продолжая эту кровавую войну, фактически затягивает петлю на собственной шее.

Уранус подчеркнул, объявленная президентом РФ мобилизация приведет лишь к увеличению числа жертв среди россиян. Но владимир путин, несмотря ни на что, не прекратит эту войну в своей воле. Ведь за проигрыш его мгновенно разорвут собственные же приспешники.

Астролог сравнил ситуацию, созданную российским президентом, с перевернутой пирамидой проблем. Эта пирамида рано или поздно упадет на самого путина и раздавит его. А вместе с тем лишит русский народ любой надежды на нормальную жизнь.