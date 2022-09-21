Топ-15 бюджетных внедорожников с пробегом: какие модели доступны украинцам за $9-10 тыс.

Кроссоверы всегда пользовались спросом у украинских автомобилистов. И сейчас, когда в стране идет война, их популярность выросла еще больше. Многие дороги разрушены вражескими снарядами, особенно в городах, близких к линии фронта. Поэтому украинцы охотно пересаживаются из изысканных седанов на автомобили класса SUV, которым не страшна бездорожье.





На вторичном авторынке Украины сейчас немалый выбор внедорожников по вполне приличным ценам. Чтобы приобрести модель с пробегом, однако в хорошем состоянии и как говорится «на ходу», хватит $9-10 тыс.

Автомобили из этой ценовой категории относятся к разным подклассам SUV и могут быть выпущены как в 2006-м, так и в 2016 году. Эксперты популярного портала для автомобилистов AUTO.RIA создали подборку из 15-ти моделей кроссоверов, которые можно приобрести за $9-10 тыс.

Топ-15 кроссоверов б/у в ценовой категории $9-10 тыс. выглядит так:

Hyundai Santa Fe – с 2006 по 2008 годов выпуска;

Nissan Qashqai – с 2007 по 2011 г. в.;

BMW X5 – с 2002 по 2006 г. в.;

Mitsubishi Outlander – с 2007 по 2010 г. в.;

Nissan Juke – с 2011 по 2013 г. в.;

Mazda CX-7 – с 2007 по 2011 г. в.;

Volkswagen Tiguan – с 2008 по 2013 г. в.;

Hyundai Tucson – с 2007 по 2012 г. в.;

Volkswagen Touareg – с 2004 по 2008 г. в.;

Chevrolet Captiva – с 2007 по 2014 г. в.;

Toyota RAV4 – с 2006 по 2008 г. в.;

Honda CR-V – с 2007 по 2008 г. в.;

Subaru Forester – с 2008 по 2012 г. в.;

Dodge Journey – с 2008 по 2016 г. в.;

SsangYong Korando – с 2011 по 2014 г. в.

Отметим, что пополнению вторичного авторынка Украины недорогими кроссоверами способствовал закон о «нулевом растаможивании», действовавший в Украине с апреля по июль текущего года. За этот период было ввезено более 150 тысяч легковых автомобилей с пробегом, из которых значительную часть составляли именно автомобили класса SUV.