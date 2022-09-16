Доллар в Украине подскочит до 50 грн: при каких условиях это произойдет

Доллар в Украине может подорожать до 50 грн. Это произойдет только в случае ухудшения ситуации на фронте, дальнейшей потери страной своих территорий и разрушения критической инфраструктуры. Об этом в одном из своих интервью заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко.





Чиновник отметил, что экономическая ситуация в Украине сейчас напрямую связана с успехами наших защитников на фронте. Поэтому в свете последних побед ВСУ в Харьковской и Херсонской сценарий у нас вырисовывается достаточно оптимистичный.

По словам министра, если Украина и дальше будет уверенно шагать к победе над россией, то девальвации гривны и резкого скачка доллара не будет. Однако даже при таких условиях следует позаботиться о финансировании бюджета. Ведь из-за блокировки части портов и остановки работы промышленности на оккупированных территориях, дефицит бюджета составляет около 60%.

На сегодняшний день основными источниками пополнения казначейства является регулярная помощь от международных партнеров, для получения которой ежедневно ведется кропотливая дипломатическая работа. Но только одна задержка финансовых поступлений в неделю или две может повлечь за собой дестабилизацию и очередные колебания курса валют.

В Кабинете министров убеждены, что курс доллара будет держаться в рамках приличия и не приблизится к отметке 50 грн. В бюджет на 2023 год министры уже заложили средневзвешенный курс 42,2 грн/$. Хотя в правительстве и не исключают форс-мажора с ростом курса до 49 грн/$.

Между тем, эксперты инвестиционной группы компаний ICU подсчитали, что в конце текущего года средний курс «американца» будет составлять 40 грн/$, а в 2023-м повысится максимум до 45 грн/$. Хотя для поддержания такого курса Национальному банку придется пожертвовать значительную часть своих резервов. Их сумма уменьшится до $19 млрд. Сейчас “заначка” НБУ составляет около $23 млрд.