Что будет с курсом доллара в 2023 году: от «американца» ждут новых рекордов

Доллар в 2023 году вырастет как минимум на 10 грн. Речь идет о средневзвешенном курсе американской валюты за целый год. Средний курс 2022 года эксперты на основе первых трех кварталов высчитали на уровне 32,3 грн/$, а в 2023 году его прогнозируют в диапазоне 42 грн/$.





Об этом на своей пресс-конференции рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он также отметил, что средний курс «американца» до конца текущего года еще может измениться. По ожиданиям главы правительства ближе к новому году он составит около 37 грн/$.

Среднегодовой курс следующего года финансовые эксперты прогнозируют, основываясь на инфляции и эмиссии, которые сейчас наблюдаются не только в Украине, но и в европейских странах и всем мире. Учитывая это, в 2023 году средневзвешенный курс точно не удержится за пределом 40 грн/$. Он достигнет минимум 42 грн/$, а при определенных условиях может подняться еще выше.

В своем заявлении Денис Шмигаль упомянул, что не исключает резкого скачка доллара ближе к концу 2023 года. Он вполне может дойти даже до 49 грн/$. При этом глава украинского правительства подчеркнул, что любой прогноз касательно роста курса не может быть на 100% верным. Ведь из-за войны экономическая ситуация в Украине и мире сейчас крайне нестабильна.

При этом в разработанном Кабинетом министров проекте госбюджета на 2023 год уже заложен курс 42,2 грн/$. Такой показатель основывается на макропрогнозе, составленном ведущими экспертами с учетом падения ВВП, роста инфляции и других важных факторов.

Следует также отметить, что, по оценкам украинской инвестиционной компании ICU, средний курс доллара в 2022 году составит 40 грн/$. А в 2023 году он составит ориентировочно 45 грн/$. Тем временем резервы НБУ уменьшатся до $19 млрд. В настоящее время Национальный банк располагает суммой примерно $23 млрд.