Украинским мобильным операторам и провайдерам упростили процедуру развития и восстановления электронных сетевых сетей. Новый закон, который уже подписал президент Украины Водлодимир Зеленский, позволит компаниям избежать большинства бюрократических процедур. Благодаря этому населению деоккупированных территорий вскоре снова будут доступны все блага цивилизации, в частности, мобильная связь и скоростной интернет.





Как отметили в комитете Совета по цифровой трансформации, закон №2530-IX призван обеспечить условия для восстановления связи во время военного положения и дальнейшего развития системы электрокоммуникаций в послевоенное время.

Документ предусматривает следующие изменения:

уменьшает ограничения количества и площади земельных участков, на которых разрешено размещать электрокоммуникационные сооружения и разнообразные технические средства;

упрощает процесс создания условий для получения доступа ко всем необходимым заказчику объектам инфраструктуры и сооружений;

позволяет род во время военного положения и в течение года после его отмены осуществлять доступ к выбранным заказчиком объектам инфраструктуры или сооружений без получения дополнительных разрешений и разработки проектной документации;

определяет конкретные условия расторжения договора доступа к электрокоммуникационным объектам или зданиям, если они будут полностью разрушены в результате боевых действий.

В Минцифре подчеркнули, что по новому закону развертывание электронных коммуникационных сетей можно начинать даже без предварительного оформления проектной документации и технических условий. Это значительно ускорит процесс обновления связи на деоккупированных территориях. Ведь провайдеры и сотовые компании смогут сэкономить больше месяца времени, которое раньше тратили на многочисленные бюрократические процедуры.

Также документ позволяет развертывать мобильные сети на землях лесхозов и вдоль автомобильных дорог без получения согласия от правительства. Это также поможет как можно скорее вернуть жителям прифронтовых регионов мобильную связь и интернет.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, новые условия работы операторов и провайдеров позволят им без колебаний приступать к работе, вместо того чтобы проходить бесконечные бюрократические квесты. Благодаря внесенным в законодательство изменениям жители деоккупированных регионов в считанные месяцы или недели снова будут на связи.