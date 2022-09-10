Для двух знаков зодиака 2022 год закончится крахом: все их планы и мечты рухнут

К концу 2022 года представителей двух зодиакальных знаков ждут плохие новости. Получив неприятную весть, они могут сильно расстроиться и даже опустить руки. Ведь под угрозой окажутся их мечты, чаяния и планы на жизнь.





В самой большой опасности, по словам астрологов, окажутся Близнецы и Весы. Их могут предать самые близкие люди. Однако отчаиваться не стоит. Эти проблемы временные и скоро останутся позади.

Близнецы

Представителям знака следует остерегаться происков от врагов и недоброжелательных знакомых. Они могут позавидовать успеху Близнецов и попытаться испортить им репутацию. В частности, уроженцам знака нужно быть готовыми к сюрпризам на работе. Коллеги могут наговорить о них мерзости руководителю, из-за чего возникнет конфликтная ситуация.

Неприятностей придаст и срыв важного контракта на работе. Хотя этого Близнецы могут избежать, если доверятся собственной интуиции. В это сложное время представителям знака вообще советуют больше прислушиваться к себе и родным. Именно благодаря поддержке ближайшего окружения в начале 2023 дела уроженцев знака пойдут вверх. Жизнь постепенно наладится, у него вернется радость и гармония.

Весы

Из-за неожиданного события все планы Весов вдруг полетят кувырком. Они и опомниться не успеют, как окажутся на дне отчаяния. Однако астрологи советуют представителям знака не делать поспешных выводов. Все выглядит гораздо хуже, чем есть на самом деле. Так что не стоит терять веру в лучшее.

Неприятности Весов прежде всего коснутся их финансового положения. Все сбережения исчезнут через мгновение и уроженцам знака придется одалживать деньги. Возможно, им даже придется сменить работу. Однако это будет вынужденное решение. Весы найдут другую работу, чтобы рассчитаться с долгами, но от своих обязанностей будут не в восторге. Хотя не исключено, что впоследствии представители знака почувствуют вкус успеха и даже полюбят свой новый образ жизни.