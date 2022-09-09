Ретроградный Меркурий изменит жизнь некоторых знаков зодиака: они получат шанс на заоблачное счастье

Начавшийся 9 сентября период ретроградного Меркурия станет нелегким испытанием для большинства зодиакальных знаков. Это явление характеризуется необычным движением Меркурия, которое с Земли выглядит так, будто планета пятится. Такое поведение небесного тела может повлечь за собой немало проблем в жизни людей.





Однако для некоторых знаков зодиака ретроградный Меркурий окажется хорошим знамением. В частности Львам, Девам и Скорпионам этот период может принести положительные изменения в жизни. Они решатся принять важное решение, а получат шанс стать по-настоящему счастливыми.

Лев

Представителей этого знака ждут любовные перипетии. Одинокие Львы по уши влюбятся. А некоторые из них даже решят вступить в брак. При этом уже женатые уроженцы знака наоборот задумаются о разрыве отношений. Но если они все же отважатся на развод – это будет правильный выбор. Оба партнера станут гораздо счастливее, если смогут отпустить друг друга. В любом случае решения, принятые до 2 октября, в последний день ретроградного Меркурия, будут для Львов переломными и повлияют на всю их дальнейшую жизнь.

Дева

Перед Девами вдруг откроется истина. Они поймут, что ненавидят свою работу и хотят только одного – полностью изменить сферу деятельности. Однако астрологи советуют уроженцам знака не спешить с увольнением. Так ведь можно оказаться без копейки в кармане. К смене рода деятельности Девы должны подойти с холодным умом. Тогда успех им обеспечен.

Скорпион

Стремление к переменам не будет давать покоя и Скорпионам. В период ретроградного Меркурия им захочется сменить не только работу, но и место жительства или даже круг знакомых. Изменения последуют представителям знака в пользу, хотя и будут связаны с некоторыми трудностями. Скорпионы избавятся от «токсичных» друзей и заживут так, как всегда мечтали.