Когда украинцы снова смогут летать: каково будущее пассажирских авиаперевозок в Украине

Пассажирские перевозки в Украине остановились сразу с началом войны – 24 февраля. С этого времени отечественная гражданская авиация стала фантомом. Она как парализована: часть самолетов заблокированы в аэропортах, сами аэропорты и их взлетные полосы повреждены вражескими ракетами, а специалисты не могут поддерживать свою квалификацию.





Когда украинцы снова смогут летать? Сколько средств и времени уйдет на восстановление инфраструктуры? Какие перспективы пассажирских авиаперевозок в Украине? Об этом сегодня и поговорим.

Какие убытки понесла гражданская авиация за время войны

За полгода войны авиационная отрасль Украины понесла убытки на сумму около $2 млрд. Повреждены 12 аэропортов, причем часть из них придется восстанавливать фактически с нуля. А из 48 авиакомпаний, зарегистрированных в Украине, лишь нескольким удалось сдать свои самолеты в аренду за границу и по крайней мере частично сохранить доходы.

Но, несмотря на актуальное состояние отрасли, в Кабмине прекрасно понимают, что вскоре придет время возобновлять ее работу. Поэтому уже сейчас в кругах власти обсуждают главные аспекты, на которых нужно будет сосредоточиться, чтобы украинцы как можно быстрее снова смогли свободно путешествовать самолетами.

Аэропорты и самолеты

Официальная информация о состоянии аэропортов Украины и их взлетно-посадочных полос по соображениям безопасности не разглашается. И условно их делят на три категории:

минимально пострадавшие – на их восстановление понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев;

пострадавшие в результате обстрелов – от нескольких месяцев до полугода;

полностью разрушены – к таким в частности относятся Херсонский и Донецкий аэропорты. Чтобы отстроить их с нуля, нужно шарик лет и миллионы долларов инвестиций.

Что касается самолетов, часть из них остались заблокированными в поврежденных аэропортах. При этом большинство самолетов крупных украинских авиакомпаний, занимавшихся международными перевозками, на момент начала войны находились за границей. В частности, повезло SkyUp и МАУ, которые временно сдали свои самолеты в аренду вместе с экипажем.

Специалисты

С кадровым составом все тоже не просто. Из-за отсутствия практики многие пилоты за полгода войны потеряли свою квалификацию. Чтобы восстановить ее, понадобится несколько месяцев обучения и занятия на дорогих тренажерах.

Хотя, стоит отметить, что часть украинских пилотов получила возможность поработать за границей. Но большинство нашли другую работу или вступили в ВСУ, чтобы защищать страну от врага. В любом случае, летной практики у них нет, а это значит, что после завершения войны все придется начинать сначала.

Когда в Украине возобновят пассажирские авиаперевозки

Главным условием является, конечно же, окончание войны. Далее будет проведена ревизия украинских аэропортов и начнется поиск источников финансирования. В целом, по мнению экспертов, первые аэропорты в Украине удастся запустить уже через несколько недель, максимум месяц после нашей победы.