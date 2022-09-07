Хагги Вагги: почему зубастые убийцы стали популярны у украинских детей и как с этим быть?

Едва ли не в каждой украинской квартире появился новый член семьи, которого боятся даже взрослые. Но не дети! Знакомьтесь — это Хагги Вагги и его бесчисленные вариации: Кисси Мисси, Сили Вили, Скари Лари. Их много. Маленьких украинцев как будто загипнотизировали эти странные названия. Они требуют покупать все больше и больше жутких на вид игрушек.





Так кто же такие эти Хагги Вагги и в чем секрет их невероятного успеха?

Этот монстр, которого зовут Хагги Вагги, сейчас одна из главных звезд TikTok. Сотни тысяч лайков набирает огненный и порой жестокий контент с популярным персонажем.

Бесконечные TikTok-ролики только подогревают интерес к зубастому убийце. В соцсети и на прилавки магазинов он пришел из компьютерной игры.

Казалось бы, такой герой должен пугать детей, но эффект обратный. Игрушки, пеналы и рюкзаки с изображением Хагги Вагги в интернете раскупают как горячие пирожки. Он уже стал героем мемов.

Самые предприимчивые поймали хайп и придумали для кровожадного монстра целое семейство. На маркетплейсах можно прибрести любого родственника Хагги Вагги и собрать целую коллекцию.

Необычная внешность игрушек Хагги Вагги оказалась удачным маркетинговым ходом. Дети буквально влюбляются в плюшевых монстров, несмотря на их пугающий вид. Но, согласитесь, увидев такой оскал и улыбку не каждый взрослый сможет уснуть. Чего уже говорить о маленьких детях. Именно поэтому некоторые родители стараются оградить своих детей от пугающих игрушек.

«После того как мой сын узнал о Хагги Вагги и других монстрах, он стал очень плохо спать ночью. Ему периодически снятся кошмары. Сын теперь боится оставаться в комнате один. Вечерами у нас в квартире везде включен свет, потому что ему страшно», — рассказала мама Яна Косенко.

Впрочем, психологи ничего плохого в таких игрушках, как Хагги Вагги, не видят. По их мнению, монстры, наоборот, помогают детям бороться со страхами. Но и здесь есть нюансы.

«Можно с этими игрушками играть, называть их миленькими, обнимать и целовать — и все в порядке, это просто мода. Дети даже не видят оскал у них или не оскал. А можно с этими же игрушками кровожадную битву устроить — рвать их. Здесь важно смотреть, как ребенок реагирует на эти игрушки», — объяснила психолог Анастасия Вертенко.

Так что специалисты советуют родителям не запрещать подобных героев, а разговаривать со своими детьми, обсуждать пугающие темы. Раз уж эти монстры уже повсюду, придется как-то с ними уживаться.