Раскрыта афера: украинцев 3 года обманывали при покупке популярных лекарств

В Украине несколько известных фармацевтических компаний предъявили обвинение в незаконном присвоении названия медицинского препарата. Они выпускали лекарства под товарным знаком противомикробного средства “Фурацилин”. Хотя это наименование принадлежит АО «Киевмедпрепарат» еще с 2008 года.





Расследованием дела занимается Антимонопольный комитет Украины. Заявление против нечистых на руку конкурентов подал законный владелец украденного названия АО «Киевмедпрепарат». Руководство компании обвинило в незаконном присвоении товарного знака ООО «Харьковская фармацевтическая фабрика», ООО «Беркана+» и ООО «Фармис ЛТД».

Перечисленные фармацевтические предприятия незаконно пользовались наименованием «Фурациллин» для выпуска собственной продукции. Более того, оформление упаковки и дизайн надписи в продукции обвиняемых компаний были очень похожи на оригинальный «Фурацилин» от «Киевмедпрепарата».

Из-за почти идентичных упаковок подделок и оригинала владелец товарного знака обвинил своих конкурентов также по пункту недобросовестной конкуренции. Ведь они, по сути, вводили в заблуждение покупателей, которые могли просто перепутать эти лекарственные препараты и случайно прижать совсем другой товар.

Следует отметить, что представители АО «Киевмедпрепарат» в своем заявлении в АМКУ отметили, что обвиняемые ими фармацевтические компании начали использовать название «Фурацилин» только с 2019 года. Раньше появления «чужих» лекарств под своим названием специалисты компании не зафиксировали.

При этом право собственности на товарный знак «Фурацилин» за «Киевмедпрепаратом» закреплено с 2008 до 2027 года. Компания, конечно, может предоставлять сторонним производителям полномочия для использования этого названия. Однако в столичном фармпредприятии утверждают, что такого разрешения никому не давали. А это значит, что обвиняемые компании-производители лекарств, по меньшей мере, три года нарушали закон.

В общем, фармацевтическая отрасль Украины сейчас переживает на лучшие времена. В частности, с началом войны существенно возросла стоимость большинства лекарственных препаратов. Причем авторами безумных наценок оказались самые аптечные сети. По результатам плановых проверок Госпродпотребслужбы случаи завышения цен были выявлены у 68% проинспектированных аптек Украины.