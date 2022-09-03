Почнеться дуже пізно: українців чекає найважчий опалювальний сезон

Опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за усі 30 років існування незалежної України. По-перше, він розпочнеться як можна пізніше. По-друге, через регулярні ракетні обстріли країни можливе пошкодження ТЕС та газопроводів окупантом у різних містах.





Раніше опалення вмикали, коли середньодобова температура повітря упродовж 3 днів не перевищувала +8 градусів тепла. Цього року пропонують за можливості почати опалювальний сезон пізніше і триматись з усіх сил. Рекомендовано максимально утеплювати житло, купувати обігрівачі.

Але й тут не все так легко. Надмірне навантаження на енергомережі може привезти до знеструмлення кварталів, районів та цілих населених пунктів.

Також слід відзначити, що за нормами попередніх років теплові мережі мали забезпечувати температуру повітря у приміщені на рівні +18 градусів тепла. Якщо до початку війни показники не відповідали нормам, теплові мережі здійснювали перерахунки для жителів багатоквартирних будинків. Цього року показник знижено до +16 та і їх може не бути.

Довгострокових прогнозів ніхто не робить. Україна закуповує газ для опалювального сезону. На це підуть кредитні гроші у розмірі 12,7 млрд гривень.

Жителі селищ можуть протопити пічки дровами, але й на них ціна цього року зросла у декілька разів. Твердопаливні котли поки що залишаються найдешевшим способом обігріву, але й ті є не у кожному домі.

При цьому уряд запевняє, що газу й вугілля на 2022-2023 буде достатньо. Залишається лише загроза обстрілів, які можуть пошкодити газопроводи. Так, наприклад, газопостачання ще з березня відсутнє на окупованих територіях. Люди сиділи в будинках, коли на вулиці було -7 градусів морозу. Газопостачання там не відновлено і сьогодні. Жителів цих регіонів закликають евакуюватись на вільні українські території.